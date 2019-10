Die Brexit-Saga: Chronik eines Abschieds

Parlament und Bevölkerung sind in dieser existentiellen Frage tief gespalten. Unter dem neuen Premier Boris Johnson, so hofft man in London, soll das Unternehmen Brexit jetzt gelingen – mit oder ohne Deal. Beim Herbstgipfel der EU-Staats- und Regierungschefs in Brüssel steht das Thema ganz oben auf der Agenda.

23. Juni 2016

Die Briten sagen Ja zum Brexit. Bei einem Referendum spricht sich eine knappe Mehrheit von 51,9 Prozent der Bürger überraschend für den EU-Austritt ihres Landes aus.

24. Juni 2016

Ministerpräsident David Cameron tritt zurück. Der konservative Regierungschef hatte für den Verbleib in der EU geworben. Den Trennungsprozess einleiten, vor allem: die schwierigen Verhandlungen führen, solle ein anderer, erklärt der geschlagene Premier.

13. Juli 2016

Als Camerons Nachfolgerin und neue Premierministerin zieht die bisherige Innenministerin Theresa May in der Downing Street ein. Auch sie war ursprünglich gegen den EU-Austritt, verspricht aber, das Unternehmen zum Erfolg zu führen. Prominente Austritts-Befürworter, wie David Davis oder Boris Johnson nimmt sie in ihr Kabinett.

29. März 2017

Nach Monaten des Zögerns macht May schließlich ernst: am 29. März 2017, um die Mittagszeit, übergibt der britische EU-Botschafter in Brüssel den offiziellen Austrittsantrag. Die zweijährige Trennungsphase beginnt, in der beide Seiten die Details des Brexits aushandeln wollen.

19. Juni 2017

"Die Uhr tickt." Das schlichte Mantra von EU-Chefunterhändler Michel Barnier wird zum Leitmotiv des Brexit-Dramas. Erst nach einer Neuwahl, am 8. Juni, bei der die Tories ihre Parlamentsmehrheit verlieren, und fast ein Jahr nach dem Referendum starten im Brüsseler Berlaymont-Gebäude die Verhandlungen.

8. Dezember 2017

May und Juncker verkünden einen ersten Durchbruch. Wichtige Trennungsfragen, heißt es, seien nun geklärt. Für Nordirland will man eine Auffanglösung – im Fachjargon „Backstop“ – finden. Auch die Rechte der EU-Bürger und die Schlussrechnung, die das Vereinigte Königreich noch begleichen muss, sollen geregelt werden. Die 27 Staats- und Regierungschefs geben grünes Licht für Phase zwei der Gespräche.

März 2018

Man einigt man sich darauf, dass Großbritannien den EU-Binnenmarkt und die Zollunion de facto erst nach einer Übergangsperiode verlassen wird. Wie sich die Briten die Beziehungen danach vorstellen, bleibt nebulös. Beim Gipfel im Juni legt die EU zumindest Leitlinien fest und warnt ansonsten, dass die Zeit immer knapper werde.

6. Juli 2018

Premierministerin May legt endlich ein Austritts-Konzept vor, das aus EU-Sicht den Namen verdient. Kern des sogenannten "Chequers-Plans": eine Freihandelszone für Industriegüter und Agrarprodukte, was eine enge Verbindung beider Seiten auch nach dem Brexit bedeuten würde. In Brüssel ist man einerseits froh, dass die Briten endlich konkret werden, andererseits wirft man ihnen weiterhin "Rosinenpicken" vor. Die Brexit-Hardliner Davis und Johnson treten aus Protest zurück.

13. November 2018

Ein weiterer Meilenstein: Die britische Regierung verkündet, man habe sicz auf einen Entwurf für ein Brexit-Abkommen geeinigt. Rund 600 Seiten Scheidungsvertrag und gut 30 Seiten Blaupause für eine künftige "enge Partnerschaft" sind im Prinzip unterschriftsreif. EU-Ratspräsident Donald Tusk beruft für den 25. November 2018 einen Sondergipfel ein, auf dem ein geordneter Brexit besiegelt werden soll. Während Theresa May von einem „guten Deal“ spricht, verlassen vier weitere Minister ihr Kabinett.

15. Januar 2019

Rückschlag für May. Das britische Parlament lehnt ihr Brexit-Abkommen ab. Labour-Chef Jeremy Corbyn stellt einen Misstrauensantrag gegen die Regierung, den diese knapp übersteht.

12. März 2019

Erneute Ablehnung des Brexit-Vertrags. Das Unterhaus stimmt ein weiteres Mal mit großer Mehrheit gegen das Abkommen, obwohl May weitere rechtlich bindende Zusagen der EU zu der umstrittenen Grenzregelung für Nordirland – dem sogenannten "Backstop" – erhalten hatte.

14. März 2019

Mit klarer Mehrheit stimmen die Abgeordneten in Westminster für eine Verschiebung des nahenden Austrittstermins, 29. März. Tags zuvor hatten sie einen harten Brexit abgelehnt.

21. März 2019

Die EU willigt ein. Bei einem Gipfel der Staats- und Regierungschefs wird als neues Brexit-Datum zunächst der 12. April festgelegt. Bis dahin muss Großbritannien klären, ob es noch länger in der EU bleiben und dann auch an der Europawahl Ende Mai teilnehmen möchte

29. März 2019

Mays Brexit-Deal fällt wieder durch. Das Unterhaus stimmt zum dritten Mal gegen das Abkommen. Die Regierungschefin hatte zuvor ihren vorzeitigen Rücktritt versprochen, wenn das Parlament dem Abkommen zustimmt. Auf einen alternativen Brexit-Plan können sich die Abgeordneten auch nach intensiven Debatten und einer Reihe äußerst turbulenter Sitzungen nicht verständigen.

11. April 2019

Bei einem weiteren Sondergipfel einigen sich EU und Großbritannien auf eine "flexible" Verschiebung des Brexits bis zum 31. Oktober. Sie ermöglicht den Briten einen früheren Austritt, wenn sie dies wünschen.

21. Mai 2019

Mays letztes Manöver. Sie versucht nochmals auf die Labour-Partei zuzugehen, und stellt ein weiteres Referendum über den EU-Austritt in Aussicht. Brexit-Hardliner sind empört.

23. Mai 2019

EU-Wahl in Großbritannien. Anders als geplant nimmt Großbritannien an der europaweiten Abstimmung teil. Für die regierenden Tories wird es eine krachende Niederlage. Sie kommen nur auf knapp 9 Prozent. Die neue Brexit-Partei von Nigel Farage wird mit über 30 Prozent stärkste Kraft. Einen Tag später gibt Premierministerin May auf und kündigt ihren Rücktritt als Parteichefin der Konservativen an. In der Folge gibt sie auch ihr Amt als Regierungschefin auf.

23. Juli 2019

Am Ende eines zeitraubenden parteiinternen Auswahlprozesses setzt sich Boris Johnson als neuer Parteichef und damit auch als Premierminister durch. Er gilt als Brexit-Hardliner und erklärt, Großbritannien am 31. Oktober 2019 aus der EU führen zu wollen – auf Biegen und Brechen. Dafür nehme er notfalls auch einen chaotischen No-Deal in Kauf. Johnsons Antrittsrede lässt in Brüssel die Alarmglocken schrillen.

24. Juli 2019

Boris Johnson wird von Königin Elizabeth II. zum neuen Premierminister Groß-britanniens ernannt und darf seine Residenz in der Downing Street beziehen. Kurz nach dem Regierungswechsel krempelt er das Kabinett um: 13 Ministerposten werden neu besetzt, die meisten mit Brexit-Hardlinern. Johnson kündigte an, das Brexit-Abkommen mit der EU neu verhandeln zu wollen. Brüssel erklärt sich dazu aber nicht bereit.

21. August 2019

Der britische Premier reist nach Brüssel, Berlin und in andere europäische Hauptstädte, um für seine Brexit-Linie zu werben. Sowohl Ratspräsident Tusk als auch Kanzlerin Merkel stellten jedoch klar, dass sie an der umstrittenen Backstop-Klausel im Austritts-Vertrag festhalten.

28. August 2019

Boris Johnson erhöht den Druck und verordnet dem Unterhaus, das seinen kamikaze-Kurs ablehnt, eine Zwangspause. Der Premier bittet die Queen, die gegenwärtige Sitzungsphase des britischen Parlaments schon in der zweiten Septemberwoche zu beenden. Diese kommt dem Wunsch Johnsons nach. Dementsprechend sollen die Abgeordneten erst wieder am 14. Oktober zusammenkommen.

4. September 2019

Abfuhr für BoJo: Das Parlament lehnt mehrere Anträge der Regierung ab, darunter den auf vorgezogene Neuwahlen am 15. Oktober. Einige Abgeordnete bringen stattdessen ein Gesetz auf den Weg, das es dem Premierminister untersagt, einen ungeordneten Austritt, ohne Vertrag, durchzuziehen. Falls bis zum 19. Oktober keine Einigung mit der EU erzielt werden kann, muss die Regierung eine Verlängerung der Brexit-Verhandlungen bis zum 31. Januar 2020 beantragen. Damit wäre der gefürchtete No-Deal-Brexit ausgeschlossen.

24. September 2019

Premier Johnson muss eine weitere Niederlage einstecken: Der Supreme Court, das Oberste Gericht des Vereinigten Königreichs, erklärt den Beschluss über die Zwangspause des britischen Parlaments als für "ungesetzlich, nichtig und wirkungslos".

Das Unterhaus triumphiert und nimmt seine Arbeit wieder auf. Vele Abgeordnete der Opposition fordern den Rücktritt des Premiers. Der lehnt dies ab und kündigt an, weiter auf einen Austritt am 31. Oktober hinzuarbeiten. Ob er das Gesetz zur Verschiebung des Brexit-Datums befolgen wird, darüber lässt Johnson das Publikum im Unklaren.

16. Oktober 2019

Ein Arbeitsessen von Boris Johnson und EU-Kommissionschef Jean-Claude Juncker in Luxemburg bringt nicht die erhoffte Annäherung, sondern endet im Eklat. Johnson verlässt die Stätte, ohne an der geplanten Pressekonferenz mit dem luxemburgischen Regierungschef Bettel teilzunehmen.

10. Oktober 2019

Ein Treffen Johnsons mit seinem irischen Kollegen Varadkar weckt neue Hoffnungen auf eine Einigung in letzter Minute. Ein Deal sei nach wie vor schwierig, aber möglich, heißt es anschließend aus Dublin. Die Briten hätten sich in einem entscheidenden Punkt, die Grenzregelung auf der Irischen Insel betreffen, bewegt. Die Expertenteams beider Seiten beginnen eine neue Verhandlungsrunde.