Deutschland hat nach Angaben von Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck mit Katar eine Energiepartnerschaft vereinbart, um sich von russischen Öl- und Gaslieferungen zu lösen. Habeck traf dazu am Sonntag in Doha den Emir von Katar, Tamim bin Hamad Al Thani. Die Unternehmen, die mit ihm gereist seien, würden nun mit der katarischen Seite in Vertragsverhandlungen einsteigen, sagte Habeck seinem Ministerium zufolge nach dem Treffen. Habeck wurde von rund 20 Firmenvertretern vor allem aus dem Energiebereich begleitet. Das Staatsunternehmen QatarEnergy erklärte, die seit Jahren ergebnislos geführten Gespräche beider Seiten über Gaslieferungen sollten nun vorangetrieben werden.

Mit Habeck waren unter anderem Manager von Thyssenkrupp, RWE, Siemens Energy und Bayer nach Katar geflogen. Das Emirat soll unter anderem Wasserstoff und verflüssigtes Erdgas liefern. Hintergrund von Habecks Reise ist der Versuch, unabhängig von Russland zu werden. Der Wirtschaftsminister reist deshalb am Montag auch in die Vereinigten Arabischen Emirate. Mit Norwegen und Kanada hat er ebenfalls Gespräche geführt.

Dennoch wird Deutschland weiterhin Energieimporte aus Russland benötigen: "Die bittere Nachricht ist, wir brauchen noch russisches Gas", sagte Habeck am Sonntagabend im "Bericht aus Berlin" der ARD. "Wir können die strategischen Fehler - der letzten Jahrzehnte muss man ja sagen - nicht innerhalb von drei Wochen ungeschehen machen. Bisher deckte Deutschland rund 55 Prozent seines Gasbedarfs mit russischem Erdgas.

Habeck: Viele Opec-Staaten problematisch

Der Grünen-Politiker sagte, Deutschland habe sich mit Energieimporten abhängig gemacht von Russland und dessen Präsidenten Wladimir Putin. Nun müsse man mit schwierigen Partnern in einen politischen Austausch kommen und diesen fortsetzen. Kritiker werfen der absoluten Monarchie Katar vor, geringere Menschenrechtsstandards zu haben als westliche Staaten. "Man muss jetzt mit verschiedenen Partnern, die ihre Eigenheiten haben, versuchen in Gespräche zu kommen, um daraus auch eine Dynamik des Besseren zu entfalten", sagte Habeck. Denn durch den Druck Europas und der internationalen Gemeinschaft habe es bereits Verbesserungen gegeben - wenn auch "weit davon entfernt, den deutschen Standards zu genügen".

Viele Opec-Staaten seien problematisch, sagte Habeck der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung: "Aber zwischen einem nicht-demokratischen Staat, bei dem die Situation der Menschenrechte problematisch ist, und einem autoritären Staat, der einen aggressiven, völkerrechtswidrigen Krieg vor unserer Tür führt, gibt es noch mal einen Unterschied", erklärte er mit Blick auf Russlands Einmarsch in die Ukraine.

Habeck ruft Bürger zum Energiesparen auf

Der Grünen-Politiker rief die Bürger erneut zum Energiesparen auf. "Wir brauchen eine Gasreduktionsstrategie, und zwar eine, die auch wirklich einen Effekt hat. Da, wo wir sparen können, können wir sparen." Dafür will er künftig auch den Einbau neuer Gasheizungen in Häuser unterbinden. Zudem soll die Gebäudedämmung ausgeweitet werden.

Es sei "die Aufgabe dieser Regierung, dass wir den Gasverbrauch senken". Dafür sollen auch die Bürger entlastet werden, betonte Habeck.