Die Außenpolitik des neuen US-Präsidenten Biden

Linda Thomas-Greenfield ist viel rumgekommen, 35 Jahre lang auf vier Kontinenten. Und wo immer sie für das Außenministerium "auf Posten" war, betrieb sie ihre "Gumbo Diplomacy". Das heißt, sie kochte Gumbo, den Traditionseintopf aus ihrer Heimat Louisiana, und lud Menschen unterschiedlicher Herkunft an ihren Tisch. Die "Gumbo-Diplomatie" sei ihr Weg gewesen, Trennendes nieder zu reißen, erzählte die 68jährige, nachdem Joe Biden sie als seine neue UN-Botschafterin vorgestellt hatte.

Die USA wollen wieder Allianzen pflegen

Herzwärmend wie Gumbo, so möchte Joe Bidens neue Außenpolitik offenbar sein. Der menschelnde Ton ist an sich schon eine Erleichterung für die Freunde der USA, die unter Trump schwer gelitten haben. Joe Biden denkt in Allianzen, und dabei stehen die Europäer sehr weit oben. Er braucht sie zum Beispiel, um Chinas Regierung wegen ihrer Handelspolitik und Einschränkung der Menschenrechte zur Verantwortung zu ziehen. "Gemeinsam mit unseren demokratischen Partnern werden wir unsere ökonomische Hebelkraft mehr als verdoppeln", sagte Biden diese Woche.

Zölle könnten ein Mittel der Wahl bleiben

Doch trotz aller Herzlichkeit wird auch die Außenpolitik Joe Bidens maßgeblich aus dem Inneren der USA bestimmt werden. Ganz oben steht für ihn eine "Außenpolitik für die Mittelschicht". Seine Handelspolitik, so lässt sich das verstehen, soll nicht nur denen gefallen, die von der globalisierten Welt profitieren. Sie soll auch dem "Heartland", dem amerikanischen Kernland, nützen. Das könnte aus Sicht der Europäer bedeuten, dass die Zeit der Zölle noch lange nicht vorbei ist.

Herausforderungen für die NATO

"Außenpolitik für die Mittelschicht“ wird aber auch bedeuten, nicht mehr Zigtausende Menschen zum Kämpfen und Sterben in weit entfernte Länder zu schicken. Auch Biden will und muss Soldaten nach Hause holen, und denkt deshalb über kleinere Einsätze nach, die vor allem den Terrorismus in Schach halten sollen. Ein Amerika, das wieder mehr mitdenkt, aber sich aus dem operativen Geschäft zurückhält: eine Herausforderung für die NATO.

In der Klimapolitzik sind Biden Grenzen gesetzt

Auch die Klimapolitik ist Innenpolitik. Öl, Gas und Kohle sind mit hunderttausenden Arbeitsplätzen tief im amerikanischen Bewusstsein verankert. Biden versprach im Wahlkampf, die USA könnten mit seinen Plänen wachsen und sauberer werden. Doch viele Bundesstaaten brauchen die Einnahmen aus der Energiewirtschaft, zum Beispiel um ihre Schulen zu finanzieren.

Die neue Regierung muss ein hohes Tempo vorlegen

Zeit um sich erst einmal zu orientieren haben Biden und sein Team nicht: Donald Trump will bis kurz vor Bidens Amtsantritt die Truppen in Afghanistan weiter reduzieren. Kurz nach Amtsantritt läuft das letzte Atomwaffenkontrollabkommen mit Russland aus, und wer weiß, was Kim Jong-un in Nord-Korea demnächst ausprobiert.

Joe Bidens neue Mannschaft aus erfahrenen Außenpolitikern scheint es aber auch kaum erwarten zu können, loszulegen. Linda Thomas-Greenfield, die künftige UN-Botschafterin, formulierte es mit vielen Ausrufezeichen: "Amerika ist zurück! Multilateralismus ist zurück! Diplomatie ist zurück!"