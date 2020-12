Die AfD und ihre Russland-Nähe

Wenn es um die europäischen Sanktionen gegen Russland geht, weiß der Kreml die AfD auf seiner Seite. Die Linie der Partei lautet: Die Strafmaßnahmen, die 2014 nach der russischen Annexion der Krim verhängt wurden, bringen nichts. Alexander Gauland, mittlerweile Ehrenvorsitzender der AfD, sagte im Wahlkampf 2017, "lasst uns die Sanktionen vergessen, sie schädigen uns, sie schädigen Russland und sie bringen der Ukraine die Krim nicht zurück." Parteichef Jörg Meuthen sagte im vergangenen Jahr, "wir machen nichts, als einen Spaltpilz zwischen Russland und Europa treiben zu lassen". Und es seien nie gute Zeiten gewesen, in denen es einen solchen Spaltpilz gegeben habe.

Krim-Reisen – ohne ukrainisches Visum

Die Krim als Reiseziel wollen sich AfD-Politiker auch nicht nehmen lassen. Mehrmals gab es in den vergangenen Jahren Reisen auf die Schwarzmeer-Halbinsel und in die sogenannten "Volksrepubliken" im Osten der Ukraine.

Eingereist sind die AfD-Abgeordneten dabei stets über russischen Grund und Boden, eine Erlaubnis der ukrainischen Regierung in Kiew holten sie nicht ein. Das ist eine Straftat in der Ukraine, für Moskau aber der willkommene Beleg dafür, dass deutsche Abgeordnete die Annexion zumindest billigen.

Persönliche Beziehungen zu Russland

Es sind immer dieselben Namen, die im Zusammenhang mit Reisen nach Russland und in andere Staaten der früheren Sowjetunion auftauchen: Markus Frohnmaier etwa, der Bundestagsabgeordnete ist mit einer Russin verheiratet. Robby Schlund, auch seine Frau ist russischer Herkunft. Anton Friesen und Waldemar Herdt, beide kommen aus Kasachstan.

Die beiden Russlanddeutschen gehören zu einer der größten Zuwanderergruppen in Deutschland, die die AfD schon seit längerem als Klientel für sich erkannt hat. Herdt betonte vor russischen Parlamentariern unlängst in fließendem Russisch, das deutsche Volk habe kein Interesse an Sanktionen.

Höcke: "Gutes Bild von den Russen"

Auch AfD-Rechtsaußen Björn Höcke, der Landeschef in Thüringen, vertritt diese Russland-Politik. In einem Interview mit dem russischen Staatsfernsehen sagte er vor gut einem Jahr, gerade die Menschen im Osten Deutschlands "haben ein gutes Bild von den Russen". Die AfD wolle freundschaftliche Beziehung zu Russland aufbauen, die Regierungsparteien in Berlin verhinderten das aber.

Druck, Dialog und ein zunehmend scharfer Ton

In den vergangenen Jahren hat sich die Russland-Politik von Bundeskanzlerin Angela Merkel verändert: In die Kombination aus Druck und Dialog mischt sich zunehmend ein scharfer Ton. Zu viel kam zusammen: Neben der Krim-Annexion und dem Krieg im Osten der Ukraine der Hackerangriff auf den Bundestag etwa. Der Tiergartenmord in Berlin, den die Staatsanwaltschaft als staatlich angeordnet sieht. Die Vergiftung des russischen Korruptionsaufklärers Alexej Nawalny, der auf deutsche Einladung hin in der Berliner Charité behandelt wurde.

Lawrow und Maas: gestörte Verbindung

Regelrecht eisig wurde es zuletzt zwischen den beiden Außenministern, Heiko Maas und Sergej Lawrow. Dass der höchste russische Diplomat in dieser Woche eine AfD-Delegation persönlich empfing und sie damit entgegen der diplomatischen Gepflogenheiten aufwertete, passt da ins Bild.

Russland knüpft gezielt Kontakte zu rechten Politikern in Europa, die anti-liberale Ideen vertreten. In Österreich ist es die FPÖ. Präsident Putin pflegt guten Kontakt zum ungarischen Premier Viktor Orban. Als in Frankreich die Präsidentschaftswahl anstand, empfing Putin die Rechtspopulistin Marine Le Pen. In Deutschland heißt der Verbündete AfD.

Ungewöhnlicher Empfang in Moskau

Dass die AfD-Delegation von Außenminister Lawrow höchstpersönlich empfangen wurde, ist allerdings ungewöhnlich. Normalerweise achtet der höchste russische Diplomat genau darauf, dass es nur Treffen unter Rangleichen gibt – also in seinem Fall auf Regierungsebene. Die AfD-Gruppe wurde also aufgewertet, das kann man durchaus als deutliche Botschaft an Maas und Merkel verstehen. Nach dem Motto: Es gibt in Berlin noch andere politische Kräfte, die Russland gewogen sind.

Delegationsführer Tino Chrupalla, Parteichef aus Sachsen, dankte bei dem Treffen Russland für seine Rolle bei der Wiedervereinigung. Und er erinnerte daran, "wie wichtig russische Beziehungen waren im wirtschaftlichen Bereich". Das gelte auch noch heute, auch deshalb sei es so wichtig, die Ostsee-Pipeline Nordstream2 fertigzustellen. Dass mit Blick auf den Fall Nawalny Forderungen in Deutschland aufkamen, das Energieprojekt zu stoppen, findet die AfD grundfalsch.