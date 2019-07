7.27 Uhr: Zusagen an Abgeordnete

Vor der Abstimmung hat von der Leyen bei den Abgeordneten nochmal um Unterstützung geworben. Es habe viel Wohlwollen für einen achtseitigen Brief von der Leyens an die europäischen Sozialdemokraten gegeben, hieß es am Montagabend aus Kreisen der Fraktion in Straßburg. Das Schreiben sei konkreter und sozialdemokratischen Zielen näher als der Auftritt der CDU-Politikerin bei einem Treffen mit der Fraktion der europäischen Sozialdemokraten vergangene Woche.

Von der Leyen hatte in Schreiben an die Sozialdemokraten und Liberalen mit neuen Zusagen bei Themen wie Klimaschutz und Parlamentsrechte um Unterstützung geworben und unter anderem einen neuen Vorstoß zur Reduzierung des Ausstoßes von Treibhausgasen angekündigt.