Kupfer in der Landwirtschaft – Wie öko ist das?

Im Weinbau greifen Winzer bereits seit den 1880er-Jahren auf den Naturstoff Kupfer zurück. Die sogenannte "Bordeauxbrühe" aus Kupfer und Kalk, die gegen den sogenannten Falschen Mehltau helfen sollte, gilt damit als eines der ältesten Pflanzenschutzmittel.

Warum wird Kupfer überhaupt in der Landwirtschaft eingesetzt?

Um Ernteausfälle zu verhindern, wird Kupfer auch heute noch im Obst-, Hopfen- und Weinbau eingesetzt. Auch gegen die Kraut- und Knollenfäule der Kartoffel kann es helfen. Die Wirkung ist in allen Fällen dieselbe: Die im Kupfer enthaltenen Ionen dringen in Pilzsporen ein und töten den Pilz ab.

Wieviel Kupfer ist erlaubt?

Die EU begrenzt die Anwendung von Kupfer mittlerweile streng. Setzten Winzer in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts jährlich Mengen von bis zu 80 Kilogramm pro Hektar ein, liegt die zulässige Dosis heute im Obst- und Weinbau bei drei Kilogramm, für Hopfen bei vier Kilogramm pro Hektar und Jahr.

Daher wird Kupfer heute in geringen Mengen über das Jahr verteilt. Um gegen Pilzbefall zu wirken, muss das Kupfer möglichst lange auf den Blättern liegen, Regen aber wäscht es ab. Dadurch ergibt sich die hohe Spritzfolge von etwa 15 Anwendungen pro Jahr.

Allerdings lässt die Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit Kupfer nur als Substitutionskandidat zu. Das heißt: Der Einsatz soll weiter minimiert werden und Kupfer als Pflanzenschutzmittel ganz ersetzt werden, sobald es vergleichbare Wirkstoffe gibt. Die derzeitige Zulassung läuft noch bis Ende 2025.

Was sind Risiken?

Kupfer reichert sich in Böden an. Für den Menschen geht davon keine direkte Gefahr aus, da Pflanzen das Metall nicht stärker aufnehmen als benötigt. Am Beispiel von Regenwürmern haben Forscher allerdings nachgewiesen, dass bei kupferhaltigen Böden die Artenvielfalt leidet. Die untersuchten Würmer zeigten "Fluchtverhalten und eine verringerte Reproduktionsleistung".

Professor Stefan Kühne vom Julius-Kühn-Institut weist darauf hin, dass besonders alte Weinböden oft sehr kupferhaltig seien. Dagegen seien die Mengen, in denen Kupfer derzeit eingesetzt werde, "eigentlich unproblematisch". Besonders aufpassen müsse man in Flussnähe, Fische reagieren empfindlich auf das Metall. Deshalb gebe es hier auch genaue Regeln, bis zu welchem Abstand und welcher Windgeschwindigkeit Winzer und Bauern Kupfer einsetzen dürfen. Wenn stark kupferhaltige Böden in Gewässer eingespült werden, könne das problematisch sein – bisher sei es aber zu keinen Vorfällen gekommen.

Wird Kupfer nur von Öko-Betrieben eingesetzt?

Der Einsatz von Kupfer wird häufig als reines Problem der ökologischen Landwirtschaft dargestellt. Tatsächlich ist Kupfer für ökologische Betriebe derzeit das einzig zugelassene Mittel gegen Mehltau, Apfelschorf und Kraut- und Knollenfäule – während konventionelle Betriebe auf eine breite Palette an synthetischen Pflanzenschutzmitteln zurückgreifen können.

Gemessen an der jeweiligen Fläche wird Kupfer im Wein-, Hopfen- und Kartoffelanbau tatsächlich stärker von ökologischen Betrieben eingesetzt. Laut der letzten Erhebung des Julius-Kühn-Instituts gehen allerdings nur 24 Prozent des insgesamt eingesetzten Kupfers - 26,5 Tonnen jährlich - auf ökologische Betriebe zurück. Dem gegenüber standen 84,8 Tonnen aus der konventionellen Landwirtschaft.

Im konventionellen Weinbau etwa kombinierten Winzer Kupfer mit anderen Pflanzenschutzmitteln und setzten es als Abschlussspritzung ein, erklärt Kühne. Außerdem ist Kupfer auch in synthetischen Pflanzenschutzmitteln enthalten. Nicht zuletzt finden sich Kupferpräparate auch im Schweinefutter. Kupfer gelangt so über die Gülle in die Äcker. Daher hat die EU vor einigen Jahren die zulässige Kupferdosis im Schweinefutter begrenzt.

Was sind Alternativen?

Für die ökologische Landwirtschaft gibt es derzeit trotz jahrelanger Forschung noch kein alternatives Fungizid. Was die Entwicklung von ökologischen Pflanzenschutzmitteln angeht, äußerten Wissenschaftler des Forschungsinstituts für biologischen Landbau (FiBL) 2018 "berechtigte Hoffnung" auf einen Durchbruch. Allerdings dürfe man nicht erwarten, die Wirkung von Kupfer hundertprozentig ersetzen zu können.

Im Obst- und Weinbau setzen einige Betriebe seit einigen Jahren auf speziell gezüchtete pilzwiderstandsfähige Äpfel und Trauben. Allerdings klagen Betriebe, dass es schwierig sei, diese "Piwi-Sorten" zu verkaufen. Bei den Konsumenten seien weiter besonders die traditionellen Sorten gefragt.

Abseits aller Probleme könnte zudem ausgerechnet die Klimakrise dazu beitragen, den Einsatz von Kupfer weiter zu verringern. In den kommenden Jahren erwarteten uns viele trockene und heiße Sommer, gibt Stefan Kühne vom Julius-Kühn-Institut zu bedenken: "Das mögen Pilze nicht."