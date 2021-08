DGB-Vorsitzender Hoffmann: Lokführerstreik führt zu Spaltung

Der Vorsitzende des Deutschen Gewerkschaftsbunds (DGB) Reiner Hoffmann hat im Bahn-Tarifkonflikt dazu aufgerufen, dem Bahnkonzern gemeinsam gute Ergebnisse für die Beschäftigten abzuringen. Die Streik-Taktik von GDL-Chef Weselsky sieht Hoffmann kritisch. Im Interview mit der Bayern 2-radioWelt sagte Hoffmann: "Er [Weselsky] will aus offensichtlich organisationspolitischen Interessen seine Machtposition in der Bahn stärken."

Nicht auf dem Rücken der Beschäftigten

Hoffmann sieht keine großen Unterschiede zwischen dem Angebot der Bahn und den Forderungen der Gewerkschaft GDL:

"Da geht es noch um Zeiträume, da geht's noch um Details, aber die kann man am Verhandlungstisch erstreiten. Im Kern geht es Herrn Weselsky darum, dass er die eigene Überlebensfähigkeit der Organisation sichert. Da kann man Verständnis dafür haben. Nur bitte nicht auf dem Rücken der Beschäftigten, wo eine solche Situation immer wieder zur Spaltung der Belegschaft führt. Da haben wir kein Interesse dran." Reiner Hoffmann, DGB-Vorsitzender

Alle Beschäftigteninteressen vertreten

Der DGB-Chef verwies darauf, dass die GDL die kleinere Gewerkschaft ist und dem Deutschen Beamtenbund angehört. Die DGB-Gewerkschaft EVG mit rund 190.000 Mitgliedern vertrete dagegen die meisten Bahn-Beschäftigten. Dass GDL-Chef Weselsky sich in einen Wettbewerb mit der EVG begibt, hält Hoffmann für unklug.

"Es kommt darauf an, dass wir alle Beschäftigteninteressen vertreten und nicht nur einzelne Berufsgruppen. Deshalb setzen wir auf Kooperation. Und deshalb haben wir auch der GDL konkrete Angebote gemacht." Reiner Hoffmann, DGB-Vorsitzender

Hoffmann erwartet von Weselsky, dass er an den Verhandlungstisch zurückkehrt. Er betonte die Vorteile einer Einheits-Gewerkschaft und einer Tarif-Gemeinschaft, etwa mit den Gewerkschaften des Beamtenbundes: "Da wird gemeinsam verhandelt. Und in diesen Tarif-Gemeinschaften haben wir in den letzten Jahrzehnten immer gute Ergebnisse hinbekommen für alle Beschäftigten. Die einzige Gewerkschaft, die diesen Weg nicht gehen will, ist die GDL. Das halte ich für problematisch."