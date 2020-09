DeutschlandTrend: Viel Zuspruch für Söder in der Kanzlerfrage

Mehrheit der Unions-Anhänger sieht Söder als guten Kanzlerkandidaten

Die Corona-Pandemie fällt in eine Zeit, in der sich die Parteien für die kommende Bundestagswahl im Herbst des kommendes Jahres aufstellen. Gerade bei der CDU bedeutet dies einen großen Umbruch, da die amtierende Kanzlerin nach dann 16 Jahren nicht mehr zur Wahl stehen wird. Es ist noch offen, mit welchem Kandidaten die Union in den Bundeswahlkampf ziehen wird.

Vier Kandidaten sind dafür gerade in der öffentlichen Diskussion. Der aktuelle Favorit der Deutschen kommt aus Bayern: 56 Prozent der Bundesbürger und 75 Prozent der Unions-Anhänger halten Markus Söder für einen guten Kanzlerkandidaten für die Union. An zweiter Stelle folgt Friedrich Merz. Ihn sehen 33 Prozent der Wahlberechtigten und 43 Prozent der Unions-Wähler als guten Kanzlerkandidaten. Armin Laschet sehen aktuell 24 Prozent der Befragten und Norbert Röttgen 21 Prozent als gute Kandidaten. In den Reihen der CDU/CSU-Anhänger überzeugt Laschet 25 Prozent und Röttgen 27 Prozent.

Scholz gleichauf mit Söder

Die SPD hat sich vor gut zwei Wochen auf ihren Kanzlerkandidaten festgelegt. Seitdem hat er mehr Rückhalt in der Bevölkerung. Aktuell sagen 55 Prozent der Bundesbürger, der Finanzminister sei ein guter SPD-Kanzlerkandidat. Das sind +11 Prozentpunkte mehr als Mitte August. Die SPD-Anhänger stehen sogar zu 77 Prozent hinter ihm. 32 Prozent der Bundesbürger meinen, er sei kein guter Kanzlerkandidat.

Damit hat Olaf Scholz zu anderen SPD-Kanzlerkandidaten in der Vergangenheit aufgeschlossen: Als Martin Schulz im Januar 2017 zum Kanzlerkandidaten ernannt wurde, hielten ihn 64 Prozent der Deutschen für eine gute Wahl. Bei Peer Steinbrück im Jahr 2012 befürworteten dies 58 Prozent.

Bei den Grünen wird die Entscheidung nach jetzigem Stand zwischen den beiden Parteivorsitzenden fallen. Von den Wahlberechtigten wird Robert Habeck als der bessere Grünen-Spitzenkandidat gesehen: 42 Prozent bezeichnen ihn als guten Grünen-Kanzlerkandidaten. Annalena Baerbock betrachten 28 Prozent als gute Kandidatin. Auch in den eigenen Reihen findet Habeck mehr Zuspruch als seine Co-Vorsitzende. Jeweils eine Mehrheit der Grünen-Anhänger sieht jedoch sowohl in Habeck (65 Prozent) wie in Baerbock (59 Prozent) eine gute Besetzung für die Spitzenkandidatur zur Bundestagswahl.