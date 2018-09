Deutschlandtrend: Seehofer verliert weiter - AfD auf Platz zwei

In der Umfrage wurde um eine Bewertung von Bundesinnenminister Horst Seehofer gebeten, den nur drei von zehn Wahlberechtigten für eine gute Besetzung halten. Im April 2018 waren es noch vier von zehn. Auch innerhalb der Union verliert der Bundesinnenminister an Zustimmung. Im April hielten ihn noch 45 Prozent der CDU/CSU-Anhänger für die richtige Besetzung im Innenressort. In der aktuellen Umfrage waren es nur noch 31 Prozent. Die Anhänger der AfD stehen überwiegend hinter Seehofer (61 Prozent).

AfD erstmals auf Platz zwei vor der SPD

Auf dem zweiten Platz liegt zum ersten Mal die AfD mit 18 Prozent, der höchste Wert, den die Parlaments-Neulinge bisher bekommen haben. Erst an dritter Stelle kommt die SPD mit 17 Prozent, gefolgt von den Grünen mit 15 Prozent. Wenn am nächsten Sonntag Bundestagswahl wäre, käme die große Koalition also nur noch auf 45 Prozent der Stimmen. Zehn Prozent der Befragten würden die Linke wählen und neun Prozent die FDP. Damit konnte die große Koalition die Talfahrt nicht stoppen.