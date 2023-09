DeutschlandTrend: Schlechte Noten für Zuwanderungspolitik

Präferenz für europäische Lösung, Zweifel an Realisierbarkeit

Grundsätzlich favorisieren die Bundesbürger in der Flüchtlingspolitik eine europäische Lösung, wenn auch nicht mehr ganz so stark wie früher. Zwei Drittel (64 Prozent; -11 Punkte im Vergleich zu Juni 2018) halten Ansätze auf EU-Ebene für sinnvoller als nationale Angänge. Letztere werden nur von 31 Prozent (+9) vorgezogen. Zugleich bezweifelt allerdings mit 70 Prozent (+11) eine wachsende Mehrheit, dass auf EU-Ebene Lösungen in der Flüchtlingspolitik zeitnah umsetzbar sind.

Abgesehen von den AfD-Anhängern bevorzugen alle Wählerschaften europäische Ansätze in der Flüchtlingspolitik. Die Realisierungschancen für zügige europäische Lösungen stößt allerdings in den Reihen aller Parteien auf Skepsis.

Sonntagsfrage zur Bundestagswahl: Kaum Veränderung

In der bundespolitischen Stimmung bleiben SPD, Grüne und FDP ohne gemeinsame Mehrheit. Die CDU/CSU liegt in der Sonntagsfrage mit 28 Prozent (-1 zu Monatsbeginn) unangefochten vorn, gefolgt von der AfD sowie der SPD mit unverändert 22 bzw. 16 Prozent. Die Grünen kämen wie gehabt auf 14, die Liberalen auf 6 Prozent. Die Linke würde mit nach wie vor 4 Prozent (ebenfalls unverändert) an der bundesweiten Mandatsschwelle scheitern. Die Freien Wähler landen bei 3 Prozent, die übrigen Parteien zusammen bei 7.