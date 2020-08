DeutschlandTrend: Pflicht-Tests ja, Kostenübernahme nein

Dass die Allgemeinheit die Kosten dafür tragen muss, wird in der Bevölkerung aber deutlich kritischer bewertet. 57 Prozent halten es für falsch, dass die Kosten vom Staat und nicht von den Reisenden selbst getragen werden. Gerade mal 39 Prozent halten das für richtig.

Corona-Maßnahmen positiv

Insgesamt werden die Corona-Maßnahmen in Deutschland von der Bevölkerung mehrheitlich begrüßt: 59 Prozent halten sie alles in allem für ausreichend. 28 Prozent finden, dass sie nicht weit genug gehen. Für elf Prozent gehen sie zu weit.

Strafen und Kontrollen ausbaufähig

Kritik gibt es in größeren Teilen der Bevölkerung allerdings beim Thema Kontrollen und Strafen. 53 Prozent der Befragten sind der Auffassung, dass die Kontrollen zur Einhaltung der bestehenden Corona-Maßnahmen alles in allem nicht weit genug gehen. 35 Prozent halten die Kontrollen für ausreichend. Für sieben Prozent gehen sie zu weit.

Ein ähnliches Stimmungsbild zeigt sich beim Thema, wie Verstöße gegen die Corona-Regeln geahndet werden. Mehrere Bundesländer haben in dieser Woche angekündigt, künftig höhere Bußgelder zu verteilen, wenn sich etwa Menschen in Bus und Bahn weigern, einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen. In der Bevölkerung trifft das offenbar einen Nerv. 46 Prozent der Befragten haben grundsätzlich den Eindruck, dass die bestehenden Strafen nicht weit genug gehen. 36 Prozent halten sie für ausreichend. Elf Prozent gehen sie zu weit.

Schulen: Mehrheit für Masken

Die ersten Schulen sind diese Woche ins neue Schuljahr gestartet – mit unterschiedlichen Vorgaben, was das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes angeht, je nach Bundesland. Die Mehrheit der Deutschen steht einer Maskenpflicht an Schulen positiv gegenüber. 59 Prozent der Befragten sprechen sich dafür aus, dass Masken im Schulgebäude und auf dem Schulhof getragen werden, nicht aber im Unterricht. 24 Prozent befürworten Masken auch im Unterricht. 13 Prozent sprechen sich gegen eine Maskenpflicht aus.

49 Prozent der Befragten finden es sinnvoll, dass Schulunterricht wieder durchgehend an Schulen stattfindet. 44 Prozent würden begrüßen, wenn der Unterricht abwechselnd an Schulen und zu Hause abgehalten wird. Drei Prozent sprechen sich für Unterricht zu Hause aus.

Insgesamt halten 60 Prozent der Befragten die Schulen weniger gut bzw. schlecht auf den Schulstart vorbereitet. 32 Prozent halten sie für gut oder sehr gut vorbereitet. Übrigens: Wenn man die Befragten nach Eltern von schulpflichtigen Kindern filtert, sind die Ergebnisse bei allen Schulfragen relativ ähnlich. Bei den Eltern ist der Anteil der Personen, die eine Maskenpflicht im Unterricht befürworten, mit 20 Prozent etwas niedriger als in der Gesamtbevölkerung.

Sorge vor Ansteckung wächst nicht

Insgesamt ist die Stimmung in der Bevölkerung in Sachen Corona relativ stabil. Trotz steigender Infektionszahlen ist die Sorge vor einer Ansteckung mit dem Corona-Virus in der Bevölkerung nicht deutlich angestiegen: 28 Prozent der Befragten machen sich aktuell große oder sehr große Sorgen, dass sie oder Mitglieder der Familie sich mit dem Coronavirus anstecken. Das sind vier Prozentpunkte mehr als im Juni. Zum Vergleich: Im März gaben 55 Prozent der Befragten an, dass sie sich große oder sehr große Sorgen vor einer Ansteckung machen. Bei der aktuellen Befragung geben 71 Prozent an, dass sie weniger große bzw. keine Sorge vor einer Ansteckung haben (-4 im Vergleich zu Juni).

Bevölkerung größtenteils mit Regierung zufrieden