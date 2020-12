Deutschlandtrend: Mehrheitliche Zustimmung für Corona-Maßnahmen

Söder wird von Deutschen positiver gesehen als Laschet

Immer, wenn über die Corona-Beschränkungen in Deutschland beraten wird, spielen zwei Ministerpräsidenten eine besondere Rolle: Armin Laschet aus Nordrhein-Westfalen und Markus Söder aus Bayern. Söder ist bereits Vorsitzender der CSU, Laschet möchte Vorsitzender der CDU werden. Und dann ist noch offen, wer als Nachfolger von Angela Merkel die Union im kommenden Jahr in den Bundestagswahlkampf führen wird. Ambitionen hat diesbezüglich Armin Laschet angemeldet, aber auch der bayerische Regierungschef Markus Söder wird immer wieder ins Spiel gebracht. Ein dreiviertel Jahr vor der Bundestagswahl reichen beide nicht an die Popularität der CDU-Kanzlerin (71 Prozent) heran. Allerdings schneidet Markus Söder im Urteil der Bundesbürger vergleichsweise besser ab: Mit seiner Arbeit sind sechs von zehn (57 Prozent) zufrieden. Zu Armin Laschet äußert sich ein gutes Drittel (36 Prozent) wohlwollend. Zugleich erfährt der bayerische CSU-Politiker (78 Prozent) auch in den Reihen der Unions-Anhänger derzeit einen größeren Zuspruch als der CDU-Politiker aus Nordrhein-Westfalen (45 Prozent).

Wenig Veränderung bei der bundespolitischen Stimmung

Das Ansehen der Bundesregierung geht zum Jahresende zurück, bewegt sich aber weiterhin auf überdurchschnittlich hohem Niveau: Nach 67 Prozent im Vormonat äußern sich aktuell 62 Prozent der Bundesbürger zufrieden zur Arbeit der schwarz-roten Koalition. Deutliche Zustimmung für die derzeitige Regierungsarbeit kommt von den Anhängern der Union (86 Prozent) und SPD (77 Prozent), aber auch aus den Reihen der Grünen (85 Prozent). Den Gegenpol hierzu bilden die AfD-Anhänger, die die Arbeit der Bundesregierung mehrheitlich kritisieren (89 Prozent).

Wäre am kommenden Sonntag Bundestagswahl, dann würden weiterhin 36 Prozent der Wahlberechtigten in Deutschland ihre Stimme der Union geben. Die SPD bleibt, ebenfalls unverändert, bei 15 Prozent; die AfD ebenfalls unverändert bei 10 Prozent. Auch die FDP bliebe bei 6 Prozent; die Linke bei 7 Prozent. Die Grünen würden einen Punkt gewinnen und stünden bei 21 Prozent.