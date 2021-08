Deutschlandtrend: Laschet im Sinkflug, Scholz liegt vorn

Deutschland bei Corona-Maßnahmen und Impfen gespalten

Die regen Diskussionen in der Politik über eine Impfpflicht und Freiheiten für Geimpfte spiegeln sich auch in der Bevölkerung wider. Die Einführung einer allgemeinen Corona-Impfpflicht lehnt die Hälfte der Befragten (50 Prozent) ab, 46 Prozent befürworten sie. Widerstand gegen eine Corona-Impflicht regt sich am ehesten in den Reihen von AfD (63 Prozent) und FDP (57 Prozent). Ältere Menschen würden eine Corona-Impfpflicht mehrheitlich begrüßen (61 Prozent), die unter 40-Jährigen lehnen sie mit 59 Prozent klar ab.

Auch bei Fragen nach weniger Alltagseinschränkungen für Geimpfte oder kostenpflichtigen Tests für Ungeimpfte unterscheiden sich die Altersgruppen deutlich. Während 48 Prozent der unter 40-Jährigen kostenpflichtige Tests für Ungeimpfte gut fänden, sind es bei den über 65-Jährigen 73 Prozent. Mehr Freiheiten im Alltag für vollständig Geimpfte wünschen sich 73 Prozent der Älteren, aber nur 58 Prozent der Jüngeren.

Grafik: Befreiung von Alltagseinschränkungen für vollständig Geimpfte