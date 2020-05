DeutschlandTrend: 56 Prozent sehen Corona-Lockerungen kritisch

Geschlossene Kitas, kein Restaurant-Besuch, kein Training im Fitness-Center: Die Corona-Pandemie hat in den vergangenen Wochen zu vielen Einschnitten im öffentlichen Leben geführt. Doch mehr als die Hälfte der Deutschen will an den bestehenden Maßnahmen zur Eindämmung von Covid-19 festhalten. Das ergab eine Umfrage von infratest-dimap für den neuen ARD-Deutschlandtrend, die am Donnerstag veröffentlicht wurde. Befragt wurden am 12. und 13. Mai 1.074 Wahlberechtigte.

FDP- und AfD-Anhänger häufiger für Lockerungen

Demnach sehen 56 Prozent der Bürger weitere Normalisierungsschritte kritisch. 40 Prozent der Befragten befürworten dagegen eine Lockerung der Maßnahmen in den kommenden Wochen. Drei Prozent antworteten mit "weiß nicht", während ein Prozent keine Angaben machte. Vor allem Anhänger der FDP (63 Prozent) und der AfD (61 Prozent) sind für eine weitere Öffnung.

Unmittelbar bevor die Lockerungen in der vergangenen Woche beschlossen wurden, hatten sich noch 54 Prozent der Bürger für eine Lockerung ausgesprochen, 41 Prozent wollten an den Maßnahmen festhalten, hieß es.

56 Prozent kritisieren Saison-Start

Eine zweite Erkenntnis des Trends: Die Mehrheit der Deutschen ist zum jetzigen Zeitpunkt gegen die Fortsetzung der Fußball-Bundesliga. Demnach kritisieren 56 Prozent der Befragten den Saison-Neustart am kommenden Wochenende. Knapp ein Drittel (31 Prozent) ist dagegen für die Fortführung. Zwölf Prozent interessieren sich nicht für Fußball; ein Prozent machte keine Angaben.