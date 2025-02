DeutschlandTrend: 43 Prozent bezweifeln Merz' Nein zur AfD

Egal ob Unions-Chef Friedrich Merz, der CSU-Vorsitzende Markus Söder oder viele andere Vertreter der Schwesterparteien: Sie alle schließen eine Koalition der Union mit der AfD aus. Was Merz' entsprechende Ankündigung für die Zeit nach der Bundestagswahl angeht, haben aber viele Menschen in Deutschland Zweifel. Im neuen ARD-DeutschlandTrend glauben nur 44 Prozent der Befragten, dass Merz sich nach einem Wahlsieg an sein Versprechen halten wird. 43 Prozent glauben das nicht.

Mehrheitlich skeptisch sind die Anhänger von Grünen, SPD, Linken und der AfD. Bei den Unterstützern von CDU und CSU glauben zwar 73 Prozent, dass Merz bei seinem Nein zu einer Koalition mit der AfD bleibt. Immerhin 20 Prozent – jeder Fünfte – gehen aber davon aus, dass sich der CDU-Vorsitzende nicht an sein Versprechen halten wird.

Vorgehen der Union im Bundestag: Geteilte Meinungen

Für Aufregung sorgt weiter, dass die Union in der vergangenen Woche dank der AfD-Stimmen im Bundestag eine Mehrheit erhalten hat. Dabei ging es um eine Reihe von Forderungen, die CDU und CSU in der Migrationspolitik haben. Ein Gesetzentwurf am Freitag erhielt dagegen keine Mehrheit.

Das Handeln der Union im Bundestag bewerten die Befragten im DeutschlandTrend unterschiedlich. 43 Prozent bezeichnen das Vorgehen als grundsätzlich richtig, auch mit in Kauf genommenen AfD-Stimmen. 23 Prozent halten es zwar für grundsätzlich richtig, aber nicht mit in Kauf genommenen Stimmen der AfD. 27 Prozent bewerten das Vorgehen als grundsätzlich falsch – besonders Anhänger von SPD, Grünen und Linken. Bei den Unions-Unterstützern überwiegt deutlich die Zustimmung.

Grafik: Vorgehen der CDU/CSU im Bundestag