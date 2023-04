Das Deutschlandticket kommt: Was Sie jetzt wissen müssen

Als "Multitalent" bezeichnete Verkehrsminister Volker Wissing (FDP) im Februar das neue Monatsabo für den deutschen Regionalverkehr. Es stärke klimafreundliche Mobilität, erhöhe die Attraktivität des ÖPNV und entlaste die Bürger. Das Konzept klingt einfach: Monatlich 49 Euro zahlen und unbegrenzt im Regionalverkehr unterwegs sein. Trotzdem gibt es bei Kauf und Nutzung des Deutschlandtickets einiges zu beachten.

Wie viele Tickets wurden bisher verkauft?

Genaue Verkaufszahlen für das Deutschlandticket zu ermitteln, ist nicht leicht - zu viele Verkehrsbetriebe bieten das Abo gleichzeitig an. Fest steht: Aktuell ist das Deutschlandticket ein Renner. Die Deutsche Bahn habe "seit dem Verkaufsstart mehr als 500.000 Tickets verkauft - und es werden täglich mehr," so der Vorstand des Unternehmens.

Der Branchenverband "Verband Deutscher Verkehrsunternehmen" (VDV) spricht von insgesamt fünf bis sechs Millionen neuen Abonnenten für ein Deutschlandticket. Hinzukommen laut VDV-Prognose etwa elf Millionen Stammkunden, die von ihren aktuellen Abos zum günstigeren Deutschlandticket wechseln werden.

Wo kann ich das Deutschlandticket kaufen?

Das Deutschlandticket wird von der Deutschen Bahn und verschiedenen Verkehrsverbünden angeboten. Große Anbieter in Bayern sind beispielsweise die Verbünde MVV (München), VGN (Nürnberg), WVV (Würzburg), RVV (Regensburg) oder AVV (Augsburg). Bei welchem Verkehrsverbund Sie ihr Deutschlandticket kaufen, ist prinzipiell egal.

Viele Verkehrsverbünde werben darum, das Ticket regional zu kaufen, um die Gelder so in der Region zu halten. Manche Gegenden in Bayern gehören auch keinem Verkehrsverbund an oder der dortige Verbund bietet das Ticket nicht an. Betroffen sind hier vor allem das Voralpenland, Schwaben, Niederbayern, die Oberpfalz und das nördliche Franken. Ein regionaler Kauf ist dann zwar schwierig, trotzdem gelten andernorts gekaufte Deutschlandtickets auch hier.

Welche Verkehrsmittel darf ich nutzen?

Das Deutschlandticket gilt für den Regionalverkehr in ganz Deutschland sowie für den Öffentlichen Personennahverkehr in den Städten. Regionalexpress, Regionalbahn, S- und U-Bahn, Straßenbahn und Linienbus dürfen benutzt werden. Ausnahme hierbei sind Linien, die überwiegend zu touristischen oder historischen Zwecken benutzt werden - zum Beispiel die Bergsteiger-Busse im Allgäu. Wer mit seinem Deutschlandticket in der ersten Klasse reisen will, muss zusätzlich den Aufpreis bezahlen.

Nicht gültig ist das Deutschlandticket im Fernverkehr. Die "schnellen" Züge wie ICE, IC und auch EuroCity sind nur mit einem Extra-Ticket nutzbar. Selten gibt es auch Linien, die von DB Fernverkehr betrieben werden, aber normalerweise mit Nahverkehrsticket benutzt werden dürfen. In Bayern gibt es dieses Phänomen nicht, wohl aber in anderen Bundesländern. Die Deutsche Bahn empfiehlt in diesem Fall, in den Verbindungsdetails den Zugbetreiber zu überprüfen. Steht dort "DB Fernverkehr", ist das Deutschlandticket nicht gültig. Zu Ausnahmen auf bestimmten Streckenabschnitten befindet sich die Bahn nach eigenen Angaben aktuell "in Gesprächen mit Ländern und Aufgabenträgern".

Ebenfalls ausgenommen sind bislang die grünen Busse und Züge des Anbieters "Flixbus" beziehungsweise "Flixtrain". Auch sie zählen zum Fernverkehr und nicht zum ÖPNV.

In welchem Zeitraum gilt das Ticket?

Das Deutschlandticket gilt immer für den aktuellen Kalendermonat. Genauso wie sein Vorgänger, das 9-Euro-Ticket, ist das neue Abonnement immer nur vom Monatsersten bis zum Monatsersten des Folgemonats (3 Uhr morgens) gültig. Ein Einstieg beispielsweise in der Mitte des Monats zum 15. Mai ist zwar möglich, jedoch kostet das Ticket auch dann noch 49 Euro und ist nur bis zum 31. Mai gültig. Wer zur Monatsmitte in das Abo einsteigt, profitiert also finanziell weniger.

Wie ist die Kündigungsfrist? Kann mein Abo auch pausieren?

Das Deutschlandticket-Abonnement verlängert sich jeden Monat automatisch und gilt auf unbestimmte Zeit. Eine Kündigung ist trotzdem möglich und muss bei den meisten Verkehrsverbünden bis zum 10. eines Monats für das Ende des jeweiligen Monats erfolgen. Soll beispielsweise zum 31. Mai gekündigt werden, muss die Kündigung bis zum 10. Mai vorliegen.

Ein klassisches Pausieren ohne Bezahlung bei weiterlaufendem Vertrag ist bei den meisten Verkehrsverbünden nicht möglich. Steht also zum Beispiel ein längerer Auslandsaufenthalt an, muss das Abonnement wie beschrieben gekündigt werden.

Gibt es das Ticket digital oder auch in Papierform?

Angeboten wird das Deutschlandticket als digitales Ticket. In den Apps der Verkehrsverbünde, der Deutschen Bahn und anderer Anbieter ist das Ticket als Code abrufbar. Die Fahrkarte ist personalisiert und nicht übertragbar - das Zugpersonal kann bei der Kontrolle einen Lichtbildausweis verlangen.

Wer kein Smartphone hat oder lieber ein physisches Ticket will, hat bei vielen Verkehrsverbünden auch die Möglichkeit, sein Ticket als Chipkarte zu beantragen. Teilweise haben die Verbünde mit Lieferschwierigkeiten bei den Karten zu kämpfen. Die Münchener Verkehrsgesellschaft (MVG) stellt deshalb erst ab Sommer Chipkarten aus und bietet als Übergangslösung ein Papierticket an.

Bleibt es beim Preis von 49 Euro?

Der reguläre Preis ohne Vergünstigungen wurde zum Start des Deutschlandtickets auf 49 Euro monatlich festgesetzt. Das ist jedoch nur ein Einstiegspreis: Weil das Ticket hoch subventioniert ist und zudem ins Schienennetz investiert werden soll, wird der Betrag jährlich angepasst.

In Bayern wird mit dem Ermäßigungsticket ein vergünstigtes Deutschlandticket für Studierende, Auszubildende und Freiwilligendienstleistende zum Startpreis von 29 Euro eingeführt. Dieses soll für die Auszubildenden ab 1. September 2023, für die Studierenden zum Wintersemester 2023/2024 erhältlich sein, wie die Bayerische Staatsregierung mitgeteilt hat.

Vergünstigungen können auch von Arbeitnehmern in Anspruch genommen werden, die das Deutschlandticket als Jobticket beziehen. Wenn der Arbeitgeber mindestens 25 Prozent des Preises übernimmt, gibt es einen Rabatt von fünf Prozent. Das Ticket kostet den Verbraucher dann je nach Arbeitnehmeranteil nur noch 34,30 Euro oder noch weniger.

Darf ich meine Kinder, Hunde oder Fahrräder mitnehmen?

Wie bei bisherigen Fahrkarten auch, fahren Kinder unter sechs Jahren kostenlos mit. Alle älteren Kinder benötigen jedoch ein eigenes Ticket.

Einheitliche Regelungen zur kostenlosen Mitnahme von Fahrrädern oder Hunden gibt es bisher nicht. In diesem Fall ist es empfehlenswert, sich zuvor bei den jeweiligen Verkehrsverbünden zu informieren.

Laut Website des MVV (München) benötigen Passagiere im dortigen Tarifgebiet für Fahrräder eine Fahrradtageskarte. Hundebesitzer dürfen jeweils einen Hund kostenlos mitnehmen. Dies gilt auch, wenn das Deutschlandticket in einem anderen Verkehrsverbund gekauft wurde.

Beim VGN (Nürnberg ) gilt: Wer auf seiner Fahrt mit dem Deutschlandticket Kinder (vom 6. bis zum 15. Ge­burts­tag), einen Hund oder ein Fahrrad mit­neh­men möchte, kann im Gebiet des VGN eine "Ein­zel­fahr­karte Kind" für die ent­spre­chende Tarifstufe lösen. Bei Fahr­rädern wird auch die Fahrrad-Tageskarte Bayern empfohlen.

Die Verkehrsverbünde in Augsburg, Regensburg, Mainfranken und Ingolstadt planen keine kostenfreien Regelungen für Fahrräder und Hunde. Hier müssen separate Tickets gekauft werden.

Gilt das Ticket auch außerhalb Deutschlands?

Auf bestimmten Verbindungen ist das Deutschlandticket auch auf Fahrten ins angrenzende Ausland gültig. Für Reisende aus Bayern interessant: Im Deutschlandticket inkludiert sind die Linien RE5 und RB54, betrieben von der Bayerischen Regiobahn (BRB). Sie führen von München nach Salzburg beziehungsweise Kufstein. Dasselbe gilt auch für die S-Bahn-Linie S3 im Abschnitt von Freilassing bis Salzburg.

Auch Fahrgäste der Außerfernbahn profitieren vom Deutschlandticket. Hier ist die Fahrkarte auch auf dem Streckenabschnitt von Pfronten-Steinach (Bayern) über Vils und Reutte in Tirol bis nach Griesen (Bayern) gültig.

Was tun bei negativem Schufa-Eintrag?

Manchen Kunden könnte aufgrund mangelnder Bonität ein Abonnement des Deutschlandtickets erschwert werden. Der VDV hat das Problem erkannt und will mit Bund und Ländern über andere Lösungen beraten. VDV-Präsident Ingo Wortmann regte im Gespräch mit dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND) eine Zahlung per Vorkasse an. Lösungen sollen zeitnah folgen.