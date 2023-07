Deutschlands Autos werden leiser - Stromer aber erstaunlich laut

Das Positive zuerst: Die Autos in Deutschland werden leiser. Vergleicht man die Neuzulassungen der Jahre 2018 und 2022, ist die durchschnittliche Lautstärke von 70 auf 67,7 Dezibel gesunken, wie aus Statistiken des Kraftfahrt-Bundesamtes hervorgeht.

Das klingt erst mal nach einem geringen Rückgang, doch Experten gehen davon aus, dass bereits eine Reduktion um fünf Dezibel dazu führt, dass man ein Geräusch als nur noch halb so laut wahrnimmt. Für das subjektive Empfinden kann der bescheiden klingende Rückgang um 2,3 Dezibel also bereits einen deutlichen Unterschied ausmachen.

Stromer sind nicht unbedingt leise

Anders als bei der Entwicklung des durchschnittlichen CO2-Ausstoßes der deutschen Auto-Flotte, der im Juni gegenüber dem Vorjahresmonat um 2,3 Prozent sank, spielt der wachsende Anteil von Elektroautos bei der sinkenden Lautstärke jedoch keine große Rolle.

Denn die Stromer sind in der offiziellen Messung nicht so leise, wie man es von Autos ohne Verbrennungsmotor erwarten würde: Die reine Elektroautomarke Tesla zählt beispielsweise zu den lauteren in der KBA-Statistik und liegt klar über dem Durchschnitt.

Hohe Beschleunigung sorgt für hohe Reifengeräusche

Doch woran liegt das? Zum einen gebe es bei Stromern keine Gangschaltung, während bei Verbrennern die Drehzahl bei höheren Geschwindigkeiten mit einem höheren Gang gesenkt werden kann - wovon diese bei der Lärm-Messung profitierten, sagt Michael Ebert vom Tüv Süd.

Außerdem seien E-Autos wesentlich schwerer als vergleichbare Verbrenner, was eine höhere Antriebsleistung erforderlich macht, "und dann beschleunigen sie extrem stark - und das führt zu sehr viel lauteren Reifenabrollgeräuschen, auch wenn der Motor selbst gar nicht so laut ist", so Ebert.

Fast 53.000 E-Neuzulassungen im Juni

Die überraschend hohe Lautstärke der E-Mobile ist für Lärmsensible eine schlechte Nachricht, denn E-Autos finden zwar nicht so schnell Verbreitung wie von vielen erhofft, im Juni wurden aber immerhin 52.988 Elektro-Neuwagen zugelassen und damit 64,4 Prozent mehr als im Vorjahresmonat. Ihr Anteil an den Gesamtzulassungen betrug 18,9 Prozent.

Mit Informationen von dpa