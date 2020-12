Deutschland stoppt weitgehend Flüge aus Großbritannien

Wegen der Mutation trat an diesem Sonntag ein neuerlicher Lockdown in London und Teilen Südenglands in Kraft.

Bundesregierung prüft Schutzvorkehrungen im Luftverkehr

Neben der Bundesregierung verhängten unter anderem die Niederlande und Belgien bereits ein Verbot für Flüge von und nach Großbritannien. Italien und Frankreich erwägen ähnliche Schritte.

Das Bundesgesundheitsministerium hob die bestehende Pflicht zu Corona-Tests bei der Einreise aus ausländischen Risikogebieten hervor. "Wir gehen davon aus, dass angesichts der Meldungen an allen Flughäfen mit direkten Verbindungen aus Großbritannien diese Testpflicht nunmehr verstärkt kontrolliert wird", sagte ein Sprecher der "Süddeutschen Zeitung" mit Blick auf die zuständigen Länder.

Ein Sprecher des Bundesinnenministeriums schrieb zudem auf Twitter, die Bundespolizei sei angewiesen, systematische Einreisekontrollen durchzuführen - Reisende müssten mit längeren Wartezeiten an den Grenzen rechnen.