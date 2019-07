Deutschland will Migranten von "Alan Kurdi" aufnehmen

Demonstrationen für Seenotrettung auch in Würzburg und München

Die Organisation Pro Asyl sprach sich deutlicher gegen die aktuelle Stagnation aus. Sie forderte Seehofer auf, das "unwürdige Schiff für Schiff Geschachere" zu beenden. Deutschland müsse die Initiative ergreifen, sodass Gerettete in einem geordneten Verfahren aufgenommen werden könnten.

Kritik an der Bundesregierung kommt aber auch von Demonstranten in ganz Deutschland. In mehr als 90 Städten zeigten am Nachmittag mehrere tausend Menschen ihre Solidarität mit den zivilen Seenotrettern und den Geflüchteten. Auch in Bayern gab es Veranstaltungen, unter anderem in Nürnberg, Würzburg, Passau und München. Zu einem Demonstrationszug durch das Berliner Regierungsviertel kamen nach Angaben der Veranstalter bis zu 8.000 Menschen, die Polizei sprach von gut 2.000 Teilnehmern.

Solidarität mit "Sea Watch 3"-Kapitänin Rackete

Hinter den Protesten steht die Bewegung "Seebrücke". Sie setzt sich für die Rechte von Geflüchteten ein und unterstützt auch die deutsche Kapitänin Carola Rackete. Sie war vor einer Woche mit dem Schiff "Sea-Watch 3" und 40 Migranten an Bord unerlaubt in den Hafen von Lampedusa eingelaufen, nachdem sie zwei Wochen darauf gewartet hatte, einen sicheren Hafen ansteuern zu können. Rackete war vorübergehend festgenommen worden. Vor Gericht muss sie sich weiter verantworten.