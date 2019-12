Deutschland will mehr Fachkräfte aus dem Ausland anlocken

Pilotprojekte in Brasilien, Indien und Vietnam

Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) erklärte: "Es ist überall spürbar, in ganz vielen Bereichen, dass wir mehr Wirtschaftswachstum haben könnten, wenn genügend qualifizierte Fachkräfte zur Verfügung stünden." Es seien Pilotprojekte geplant zur Anwerbung von Fachkräften in Brasilien, Indien und Vietnam. Die Zuwanderung solle in "sozialverträglicher Weise" gelingen.

Dass die Wirtschaft so ein Gesetz brauche, bestätigte auch Arbeitgeberpräsident Ingo Kramer. Anfang der 2030er Jahre gebe es wegen der demografischen Entwicklung sechs Millionen weniger Erwerbstätige aus der deutschen Bevölkerung. Ganz wichtig sei es, dass sich die angeworbenen Fachkräfte in Deutschland zuhause fühlen könnten.

AfD kritisiert Fachkräfteeinwanderungsgesetz

AfD-Fraktionschefin Alice Weidel kritisierte: "Mit der geplanten Anwerbung von Fachkräften im Ausland wird sich das Problem der Zuwanderung in die Sozialsysteme weiter verschärfen. Am Ende wird es heißen: Wir riefen Fachkräfte und Sozialhilfeempfänger kamen." Es sei sinnvoller, die Abwanderung von Fachkräften aus Deutschland zu stoppen.

Arbeitsminister Hubertus Heil (SPD) warnte daraufhin vor "rechtspopulistischer Stimmungsmache". Mit dem Gesetz solle es keine Einwanderung in die Sozialsysteme geben, so Heil.

Infoportal "Make it in Germany"

Die Bundesregierung hofft, dass ihr Informationsportal "Make it in Germany" mit Hotline und Jobbörse stärker genutzt wird und Unternehmen mehr Stellenangebote für ausländische Fachkräfte melden. Da ausländische Berufsabschlüsse nicht immer mit deutschen Abschlüssen vergleichbar sind, soll die Wirtschaft mit eigenen Bildungseinrichtungen und mit Unterstützung in Betrieben bei der Qualifikation helfen.