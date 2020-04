Deutschland will 300 Soldaten für EU-Mission "Irini" stellen

Erst aus der Luft und nach einigen Monaten auch zu Wasser soll die Bundeswehr die Waffenschmugglerrouten im Mittelmeer ausspähen, so plant es die Große Koalition. Denn Hauptaufgabe der neuen EU-Marine-Mission ist es, das Waffenembargo der Vereinten Nationen für das Bürgerkriegsland Libyen durchzusetzen.

Maximal 300 Soldatinnen und Soldaten

Zu Beginn der Operation will Deutschland ein Seefernaufklärungsflugzeug (vom Typ P3C-Orion) beisteuern. Die Entsendung eines Schiffes strebt die Bundesregierung ebenfalls an, und zwar "spätestens ab August 2020", wie es in dem (von Verteidigungsministerin Kramp-Karrenbauer und Außenminister Maas erarbeiteten) Mandatstext heißt, der dem ARD-Hauptstadtstudio vorliegt. Die Truppen-Obergrenze soll demnach bei 300 deutschen Soldatinnen und Soldaten liegen. Das Mandat soll für ein Jahr gelten. Nötig ist allerdings die Zustimmung des Bundestags.

EU kann nur Seewege überwachen

Der Bürgerkrieg tobt in Libyen derzeit brutaler als je zuvor, obwohl das Land von der Corona-Pandemie betroffen ist. Was auch daran liegt, dass der Nachschub an Waffen nicht versiegt. Ob Irini, wie die nach einer griechischen Friedensgöttin benannte EU-Mission heißt, den Schmuggel eindämmen kann, ist offen. Zunächst nämlich können nur die Seewege überwacht werden. Auf die Luft- und Landrouten hat Irini vorerst keinen Zugriff.

Zuletzt war unter anderem den Vereinigten Arabischen Emiraten vorgeworfen worden, den libyschen Ex-General Haftar per Lufttransport mit Waffen zu versorgen. Die Türkei stützt dessen Gegenspieler, den international anerkannten Regierungschef Sarradsch, der in den letzten Wochen strategisch wichtige Gebiete zurückerobern konnte.