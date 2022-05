Bericht: Deutschland weniger abhängig von russischer Energie

Weniger Öl, Gas und Kohle aus Russland: So lautet die Devise des Bundeswirtschaftsministeriums seit dem Angriff Russlands auf die Ukraine. Jetzt gibt es laut einem Bericht erste Fortschritte: Deutschland habe seit Beginn des Ukraine-Kriegs seine Energieabhängigkeit von Russland deutlich verringert. Das geht aus einem "Zweiten Fortschrittsbericht Energiesicherheit" des Ministeriums hervor. In den vergangenen Wochen habe es Fortschritte vor allem bei Öl und Kohle gegeben, heißt es in dem Bericht, der der Deutschen Presse-Agentur vorliegt.

Plan: Energieversorgung unabhängig von Moskau

Darin heißt es: "Deutschland ist dabei, seine Energieabhängigkeit von Russland in hohem Tempo zu verringern und die Energieversorgung auf eine breitere Basis zu stellen." Die Abhängigkeit von russischem Öl ist demnach von etwa 35 Prozent im vergangenen Jahr auf 12 Prozent gesunken, die Abhängigkeit von russischem Gas von 55 Prozent auf etwa 35 Prozent. Bei Kohle sei durch Vertragsumstellungen die Abhängigkeit seit Jahresbeginn von 50 Prozent auf rund 8 Prozent gesunken. Die EU hatte ein Importverbot für russische Kohle mit einer Übergangsfrist eingeführt.

Ein mögliches Embargo für russisches Gas hatte unter anderem Bayerns Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (Freie Wähler) kritisiert. Sollte Russland seine Lieferungen einstellen, bevor Deutschland sich entsprechend darauf vorbereiten könne, sei das ein "Desaster", so Aiwanger.

Habeck: Energieunabhängigkeit "gemeinsame Kraftanstrengung"

"All diese Schritte, die wir gehen, verlangen eine enorme gemeinsame Kraftanstrengung aller Akteure, und sie bedeuten auch Kosten, die sowohl die Wirtschaft wie auch die Verbraucher spüren", betonte Wirtschafts- und Klimaschutzminister Robert Habeck (Grüne). "Aber sie sind notwendig, wenn wir nicht länger von Russland erpressbar sein wollen." Eine beschleunigte Energiewende sei das A und O für eine günstige, unabhängige und sichere Energieversorgung in der Zukunft.

Öl: Unabhängigkeit zum Ende des Sommers realistisch

Den ersten Fortschrittsbericht hatte das Ministerium Ende März vorgelegt. Für russisches Öl würden demnach viele Lieferverträge auslaufen oder gar nicht erst verlängert, heißt es darin. Die Folge: "Die Beendigung der Abhängigkeit von russischen Rohölimporten zum Spätsommer ist realistisch." Auf dieser Basis könnte Deutschland sogar ein mögliches Öl-Embargo vonseiten Russlands handhaben - mit entsprechender Übergangsfrist und bei steigenden Preisen. Bundeswirtschaftsminister Habeck hatte dies bereits bestätigt. Ein mögliches Einfuhrverbot für russisches Öl, das aktuell auf EU-Ebene diskutiert wird, würde Deutschland nach Informationen der dpa unterstützen.

Raffinerie in Schwedt bezieht ausschließlich russisches Öl

Eine besondere Herausforderung sei der Ausstieg aus dem russischem Öl im Osten Deutschlands. Dort befindet sich zum Beispiel eine Raffinerie in Schwedt, die laut Bericht weiterhin ausschließlich russisches Rohöl bezieht: "Da sie mehrheitlich im Besitz des russischen Staatskonzerns Rosneft ist, ist hier eine freiwillige Beendigung der Lieferbeziehungen mit Russland nicht zu erwarten." Aus technischer Sicht wäre eine alternative Versorgung der Schwedt Raffinerie über die Häfen Rostock und Danzig möglich. Mittels eines staatlichen Eingriffs könnte diese Abhängigkeit aufgelöst werden, die Bundesregierung plant hierzu eine Novelle des Energiesicherungsgesetzes. Das soll ermöglichen, dass Unternehmen unter staatliche Treuhandverwaltung gestellt oder sogar enteignet werden.

Russisches Gas: Langfristige Strategie für Unabhängigkeit

Am längsten dauert es laut Bericht, die Abhängigkeit Deutschlands von russischem Gas zu beenden. Die Abhängigkeit sei bis Mitte April auf etwa 35 Prozent gesunken. Dafür sei der Erdgasbezug aus Norwegen und den Niederlanden erhöht und der Import von Flüssigerdgas (LNG) "signifikant" gesteigert worden. Wenn Unternehmen und Privathaushalte weiterhin gelingt, weniger Gas zu verbrauchen, könne der Anteil russischer Gaslieferungen am Gasverbrauch auf etwa 30 Prozent gesenkt werden.

Mehr erneuerbare Energien und LNG-Terminals

Um eine Unabhängigkeit von russischem Gas zu erreichen, lautet die Devise: Diversifizierung, Einsparungen, den schnelleren Hochlauf von Wasserstoff sowie den starken Ausbau der erneuerbaren Energien aus Wind und Sonne, wird aus dem Bericht zitiert. Bis Sommer 2024 könnte das russische Gas so nur noch zehn Prozent des deutschen Gasverbrauchs ausmachen. Ein wesentlicher Bestandteil dieser Strategie sind auch die schwimmenden LNG-Terminals, also Importterminals für Flüssiggas auf dem Wasser. Das Ministerium will deren Planung und Bau jetzt beschleunigen.