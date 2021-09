Deutschland wählt neuen Bundestag: Historische Weichenstellung

In die Geschichte der Bundesrepublik ist diese Bundestagswahl schon eingegangen, bevor ihr Ergebnis bekannt ist: Erstmals seit 1949 tritt der aktuelle Bundeskanzler oder die aktuelle Bundeskanzlerin nicht an. Zwar bleibt Angela Merkel (CDU) noch so lange im Amt, bis eine neue Regierungskoalition steht – die Weichen, wer ihr nach 16 Jahren nachfolgt, werden aber heute gestellt: Mehr als 60 Millionen Deutsche sind aufgerufen, einen neuen Bundestag zu wählen und damit die Kräfteverhältnisse neu zu bestimmen. In Bayern sind 9,4 Millionen Menschen stimmberechtigt.

Die bundesweit rund 60.000 Wahllokale sind von acht bis 18 Uhr geöffnet – viele Wählerinnen und Wähler haben aber ihre Stimmen schon vorab per Briefwahl abgegeben. Nach Einschätzung von Bundeswahlleiter Georg Thiel wird diese Bundestagswahl einen Briefwahl-Höchststand mit sich bringen: Auf mehr als 40 Prozent schätzte er im Interview mit den Zeitungen der Funke-Mediengruppe den Anteil der Briefwähler.

"Das Leben nach Merkel" – Spannende Ausgangslage

Nicht zuletzt wegen des Merkel-Abschieds wird diese Bundestagswahl in vielen Teilen der Welt mit großer Aufmerksamkeit beobachtet. Vom "il dopo Merkel" ist in italienischen Zeitungen seit Tagen die Rede, also der Nach-Merkel-Zeit. Laut CNN entscheidet die Wahl darüber, "wie das Leben nach Merkel aussieht". Und auf dem aktuellen Cover des tschechischen Wochenmagazins "Respekt" steht in großen Lettern über einer Merkel-Karikatur: "Frau Unersetzlich geht." Aber auch den völlig offen Wahlausgang nehmen ausländische Beobachter in den Blick: "Eine neue Ära unsicherer Koalitionspolitik" stehe bevor, schrieb beispielsweise die britische "Financial Times".

Denn selten war so unklar wie dieses Mal, welches Bündnis Deutschland künftig regieren wird. Sollte die Wahl ähnlich ausgehen wie der jüngste ARD-Deutschlandtand vom 16. September, würden erstmals seit Gründung der Bundesrepublik 1949 alle Parteien deutlich unter der 30-Prozent-Marke bleiben. Bei der Sonntagsfrage lag die SPD mit ihrem Kanzlerkandidaten Olaf Scholz bei 26 Prozent, CDU und CSU mit Armin Laschet (CDU) kamen auf 22 Prozent. Die Grünen, die mit Annalena Baerbock erstmals eine eigene Kanzlerkandidatin nominiert haben, lagen mit 15 Prozent an dritter Stelle. Die AfD und die FDP sahen die Meinungsforscher ebenfalls zweistellig bei jeweils 11 Prozent, die Linke bei 6, die Freien Wähler bei 3 Prozent.

Bundesweit 40 Parteien mit Landeslisten

Neben diesen acht Parteien, die im Bundestag oder im bayerischen Landtag vertreten sind, treten laut Bundeswahlleiter noch 32 weitere Parteien mit Landeslisten an – eine deutliche Steigerung im Vergleich zu früheren Bundestagswahlen. Diese "Sonstigen" kamen im Deutschlandtrend zuletzt zusammen auf 6 Prozent.

In Bayern stehen bei der Zweitstimme insgesamt 26 Parteien mit Landesliste zur Auswahl. Bei der Erststimme, mit der ein Direktkandidat gewählt wird, variiert die Zahl der Bewerber von Wahlkreis zu Wahlkreis.

Sehr unterschiedliche Koalitionen möglich

Aber: Das Meinungsforschungsinstitut Infratest dimap verweist darauf, dass die Sonntagsfrage "aktuelle Wahlneigungen und nicht tatsächliches Wahlverhalten" messe. Rückschlüsse auf den späteren Wahlausgang seien damit nur bedingt möglich. Zudem gibt es bei den Umfragen eine statistische "Schwankungsbreite" von zwei bis drei Prozentpunkten. Ohnehin war ein Teil der Wahlberechtigten bis zum Schluss noch unentschlossen, an welche Stelle das Kreuzchen kommen soll. Auch vor diesem Hintergrund zeigten sich mehrere Parteien bis zuletzt sehr zuversichtlich, dass ihr tatsächliches Ergebnis deutlich besser ausfallen könnte als die Umfragewerte.

Falls die Bundestagswahl aber ein ähnliches Ergebnis bringen sollte wie die Umfragen, wären sehr unterschiedliche Regierungskonstellationen möglich. Ein Zweier-Bündnis könnten nur SPD und Union bilden – beide haben sich aber kritisch über mögliche eine Neuauflage der Großen Koalition geäußert. Daher scheint aktuell eine Koalition aus drei Parteien wahrscheinlich. So könnte die SPD sich um eine Ampel-Koalition mit Grünen und FDP bemühen oder um ein Bündnis mit Grünen und Linkspartei. Für die Union wiederum wäre eine sogenannte Jamaika-Koalition mit Grünen und FDP eine Machtoption.

Keine eindeutigen Bekenntnisse

So außergewöhnlich viele Diskussionsrunden, Wahlarenen, Trielle, Vier- und Siebenkämpfe mit Spitzenkandidaten oder -vertretern der Parteien es dieses Mal im Wahlkampf-Endspurt im Fernsehen, Hörfunk, Internet oder in Printmedien auch gab – eindeutige Bekenntnisse zu einem konkreten Wunschbündnis ließen sich die Politiker dabei nicht entlocken.

Einig sind sich Union, SPD, Grüne, Linke und FDP, dass für sie keine Zusammenarbeit mit der AfD in Frage kommt. CDU und CSU schließen zudem ein Bündnis der Linken aus. Ansonsten gibt es zwar Sympathiebekundungen der einen Partei für eine andere, unter dem Stich aber halten sich die Spitzenkandidaten möglichst viele Möglichkeiten offen.

Wann gibt es Ergebnisse?

Eine erste Prognose zum Ausgang der Wahl gibt es nach Schließung der Wahllokale um punkt 18 Uhr. Eine erste bundesweite Hochrechnung wird zwischen 18.15 und 18.30 Uhr erwartet, eine Hochrechnung für Bayern gegen 19 Uhr. Erste Wahlkreisergebnisse aus dem Freistaat mit direkt gewählten Kandidaten sollen gegen 21.45 Uhr vorliegen. Mit dem vorläufigen Wahlergebnis für Bayern rechnet Landeswahlleiter Thomas Gößl nach Mittenacht, das bundesweite vorläufige Ergebnis soll später in der Nacht folgen.