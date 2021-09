Deutschland vor der Wahl: Alles ist offen

Freitagnachmittag, Berliner Hauptbahnhof. Wolkenverhangener Himmel, dunkel glitzerndes Spreewasser, am Reichstag wehen die Bundesflaggen straff im Wind. Menschenmassen drängen in Richtung Regierungsviertel, auf ihren Plakaten und Bannern wird deutlich, was sie wollen: mehr Klimaschutz, weniger CO2, einen schnelleren Kohleausstieg.

Vor dem Reichstagsgebäude herrscht Maskenpflicht, die Security-Leute erinnern daran. Dann spricht Greta Thunberg, als Gast, ja als Stargast beim Klimastreik von "Fridays for Future". Die 18 Jahre alte Schwedin ruft die Deutschen dazu auf, am Sonntag zur Wahl zu gehen. Sie sagt aber auch, dass dies nicht reiche. Eine Veränderung des Systems müsse her. Die meisten hier sehen das dem Applaus zufolge ähnlich. Weiter unten am Fluss rollen ein paar Leute, die erkennbar nicht wegen Greta Thunberg hier sind, ein Banner auf dem Boden zusammen. "Freiheit statt Sozialismus“ steht darauf.

Die Wahlnacht live auf BR24.de: Alle Hochrechnungen sofort aufs Handy. Wie hat Bayern abgestimmt? Egal wo Sie sich befinden, wir bringen Sie auf den neuesten Stand – auch im Stream. Diskutieren Sie mit – im Web, in der App, auf Facebook, YouTube und Twitter.

Messbare Unzufriedenheit

Coronaregeln, Klimawandel, Systemfragen – Deutschland am Wahlwochenende. Der ersten Wahl seit Gründung der Bundesrepublik, bei der der amtierende Regierungschef (in dem Fall: Chefin) aus freien Stücken nicht mehr antritt. Der Wahl, die gut anderthalb Jahre nach Beginn der Corona-Pandemie und gut zwei Monate nach der Hochwasserkatastrophe im Westen und Südwesten des Landes von vielen als zukunftsweisend angesehen wird.

Wie bereit ist dieses Land für einen Wechsel, wie ist die Stimmung generell, wie groß ist der Anteil der Spitzenkandidaten und -kandidatinnen am mit Spannung erwarteten Ergebnis? Und wie wird sich die politische Landschaft nach der Wahl und den beiden parallel stattfindenden Landtagswahlen in Mecklenburg-Vorpommern und Berlin verändern?

Die finalen Antworten wird es frühestens Sonntagabend geben, manche erst in der Nacht oder am Tag darauf, die Koalitionsfrage könnte sich Wochen oder sogar Monate hinziehen. Eine repräsentative Vorwahlbefragung, die das Meinungsforschungsinstitut infratest dimap im Auftrag der ARD in dieser Woche durchgeführt hat, zeigt zumindest schon einmal: Die Menschen sind deutlich unzufriedener als vor den Bundestagswahlen 2013 und 2017, die die Union mit Angela Merkel an der Spitze jeweils als stärkste Kraft souverän für sich entscheiden konnte.

Die Wirtschaftslage

Das trifft vor allem auf die Bewertung der wirtschaftlichen Lage zu. Im September 2017 beurteilten 84 Prozent der Bundesbürger und -bürgerinnen diese als gut oder sogar sehr gut. Diesmal sind es nur 59 Prozent, ein sattes Minus von 25 Prozentpunkten! Allen voran die Anhänger der AfD sind hier extrem unzufrieden – acht von zehn bewerten die Situation als weniger gut oder schlecht.

Am anderen Ende der Skala: die Anhänger der Grünen. Hier beurteilen acht von zehn Anhängern die wirtschaftliche Situation im Land als sehr gut oder gut. Nur ihnen geht es also noch so gut wie "Gesamtdeutschland" vor vier Jahren – alle anderen liegen, teils deutlich, unter dem Durchschnitt von damals. Wahlforscher Roberto Heinrich von infratest dimap sieht darin "Spuren der Corona-Pandemie". Diese habe mit dazu beigetragen, dass das wirtschaftliche Leben an Dynamik verloren hat. Und das spiegele sich in den Werten wider.

Die Gerechtigkeitsfrage

Auch bei der Frage nach der Gerechtigkeit im Land fallen die Antworten schlechter aus als noch 2017. Fanden damals noch 58 Prozent der Bürger, es gehe eher gerecht zu, sind es nun nur noch 51 Prozent. Besonders düster ist auch hier die Einschätzung der AfD-Anhänger: 85 Prozent empfinden Ungerechtigkeit im Land. Nur bei der Linken sind es fast ebenso viele. Die Anhängerschaft von SPD, FDP, Grünen und Union fühlt sich wiederum mehrheitlich nicht benachteiligt. Vor allem die Anhänger von CDU und CSU sind mit der jetzigen Lage zufrieden.

Dennoch: Die Zahlen lassen darauf schließen, dass dieses Thema vielen Menschen diesmal wichtiger sein könnte als früher. Eventuell ein Pluspunkt für die SPD, die ihre sozialpolitischen "Klassiker-Botschaften" (unter anderem Mindestlohnanstieg, sichere Renten, Einführung einer Vermögenssteuer) wieder stark in den Vordergrund gerückt hat? Die Antwort gibt es am Sonntag.

Die Demokratie

Verglichen mit den meisten anderen Ländern ist die Demokratiezufriedenheit in Deutschland nach wie vor hoch – allerdings nicht mehr so hoch wie noch 2017. Waren damals 70 Prozent alles in allem zufrieden mit der Art und Weise, wie die Demokratie funktioniert, sind es jetzt nur noch 66 Prozent – ein vergleichsweise kleines Minus, aber eben doch ein Minus, das ohne die hohen Zufriedenheitswerte von Unions- und Grünenanhängern noch deutlicher ausgefallen wäre. Innerhalb der AfD-Anhängerschaft sind 82 Prozent tendenziell unzufrieden, der negative Spitzenwert.

Gut denkbar, dass die teils harten und oft umstrittenen Regierungsentscheidungen in der Corona-Krise den Gesamtumfragewert hier nach unten ziehen. Allerdings könnten auch die erwähnten wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Sorgen negativ Einfluss haben. Details geben diese Zahlen nicht her, allerdings gilt: Reichtum und ein starker Sozialstaat wirken sich in der Regel positiv auf die Demokratiezufriedenheit aus.

Das Merkel-Vakuum

Der Blick auf die Politikerzufriedenheit macht deutlich: Mit einer Spitzenkandidatin Angela Merkel hätte die Union wohl nicht die derzeitigen Umfragesorgen. Zwei Drittel der Bürger sind mit ihrer Arbeit zufrieden oder sehr zufrieden, der absolute Topwert alle Politikerinnen und Politiker im Land. Auf Rang zwei folgt SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz, ganz knapp vor CSU-Chef Markus Söder – mit beiden ist immerhin noch eine Mehrheit der Bürger zufrieden. Geradezu desaströs fallen die Werte für Unions-Bewerber Armin Laschet aus. Nur jeder Vierte ist mit seiner Arbeit zufrieden – und vor allem sind mehr als zwei Drittel sind tendenziell unzufrieden. Das ist ein Negativwert, den nicht einmal die alles andere als gut bewerteten Spitzenkandidaten der Linken (Dietmar Bartsch) und AfD (Alice Weidel) erreichen.

Könnte das der Union das Genick brechen? Roberto Heinrich von infratest dimap sagt: "Personen sind bedeutsam." Kampagnen und Medienberichterstattung seien personalisierter als früher. Mit gleich drei Kanzlerkandidaten gelte das diesmal im besonderen Maße.

"Hier hat die SPD einen klaren Vorteil. Ihr Spitzenkandidat Olaf Scholz ist der populärste Spitzenkandidat aller Parteien. Die Union hat hier einen erkennbaren Nachteil." Wahlforscher Roberto Heinrich

Das Laschet-Baerbock-Dilemma

Grünen-Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock lag bis vor vier Monaten mit Scholz gleichauf, musste aber seither deutlich Federn lassen. Derzeit ist nur ein Drittel der Bürger mit ihrer Arbeit tendenziell zufrieden, Co-Parteichef Robert Habeck schneidet im direkten Vergleich deutlich besser ab. Und: Seit 1998 stand kein Grünen-Spitzenkandidat in diesem Ranking so schlecht da wie sie. Gleiches gilt – noch deutlicher – für Armin Laschet bei der Union. Seine persönlichen Beliebtheitswerte sind noch um einiges schlechter als jene von Helmut Kohl, zur Zeit der letzten richtig großen Wechselstimmung im Jahr 1998.

Scholz wiederum erreicht um einiges bessere Zufriedenheitswerte als die SPD-Kandidaten der vorangegangenen Wahlen, Peer Steinbrück (2013) und Martin Schulz (2017). Andererseits sind hohe persönliche Zufriedenheitswerte kein Siegesgarant, wie der damals überaus beliebte SPD-Kandidat Frank-Walter Steinmeier im Vorfeld seiner klaren Wahlniederlage 2009 bewiesen hat.

Die Regierungsschwäche

War vor den Wahlen 2013 und 2017 eine (wenn auch kleine) Mehrheit mit der Arbeit der damaligen Bundesregierung zufrieden, trifft das jetzt nicht mehr zu. Nur noch 43 Prozent äußern sich im Herbst 2021 tendenziell positiv über Schwarz-Rot. Ein heftiger Einbruch, gerade im Vergleich zur ersten Phase der Corona-Pandemie. Erwartungsgemäß sind die Anhänger von AfD, Linke, FDP und Grünen die Treiber dieses schlechten Wertes. Aber: Selbst in der Anhängerschaft der mitregierenden SPD findet sich kein klares Bekenntnis für ein "Weiter so".

Wahlforscher Roberto Heinrich infratest dimap sieht darin nicht unbedingt den Beweis für eine Wechselstimmung oder eine Bilanzmessung von vier Jahren Großer Koalition, sondern "die Bewertung eines Bündnisses, das auf Scheidungskurs ist". Die Bündnispartner wollten nicht mehr richtig weitermachen, "und der Bürger will es im Prinzip auch nicht".

Eine diffuse Wechselstimmung also, wobei nicht klar ist, wer für den Wechsel steht, wohin die Reise gehen wird und wer alles mit im Boot sitzen soll. Die jüngsten Umfragen, die die SPD vor der Union sehen, lassen laut Wahlforscher Roberto Heinrich nur geringe Rückschlüsse auf das Wahlergebnis zu. Er erwartet ein Kopf-an-Kopf-Rennen: "Der Abstand ist vergleichsweise gering. Bereits kleinere Veränderungen können dazu beitragen, diese Reihenfolge nochmal umzukehren."

Es sei, sagt er, in jedem Fall eine der spannenderen Bundestagswahlen.