Deutschland verzichtet auf Millionen Impfdosen von Moderna

Angesichts der sinkenden Impfbereitschaft verzichtet Deutschland auf Großlieferungen des Herstellers Moderna. Das geht aus einer Auflistung des Bundesgesundheitsministeriums hervor.

Impfdosen werden an andere Länder weitergegeben

Zwei Chargen mit jeweils gut 1,3 Millionen Dosen, die für die ersten beiden Augustwochen zugesagt waren, werden demnach anderen EU-Staaten überlassen. "Wir haben in der Tat über die EU-KOM angeboten, in den beiden Wochen auf Lieferungen von Moderna zu verzichten, wenn andere Staaten noch Mehrbedarf haben", zitiert der "Spiegel" einen Ministeriumssprecher.

Es ist das erste Mal seit dem Beginn der Pandemie, dass die Bundesrepublik auf mRNA-Impfstoff verzichtet. Hintergrund ist die stockende Impfkampagne in Deutschland.

Verzicht auch auf Lieferungen anderer Hersteller

In der vergangenen Woche war bereits bekannt geworden, dass die Bundesrepublik im August zugunsten anderer Länder auf Dosen des Corona-Impfstoffs von Johnson & Johnson verzichtet, die Deutschland nach EU-Verträgen eigentlich zustehen würden.

Zudem werden derzeit alle Lieferungen des Herstellers Astrazeneca an die internationale Hilfsinitiative Covax gespendet. Insgesamt 1,3 Millionen Dosen gehen nach Afghanistan, Äthiopien, in den Sudan, nach Tadschikistan und Usbekistan. Dort herrscht akuter Impfstoff-Mangel.

Impfkampagne stockt

Vollständig geimpft sind nach Angaben des Bundesgesundheitsministeriums vom Mittwoch nun knapp 46,2 Millionen Menschen oder 55,6 Prozent der Gesamtbevölkerung. Mindestens eine erste Dosis bekommen haben 52,1 Millionen Menschen oder 62,7 Prozent aller Einwohner.

Am Dienstag wurden bundesweit insgesamt mehr als 404.000 Impfungen vorgenommen. Nur rund 70.000 Menschen ließen sich an diesem Tag eine erste Corona-Schutzimpfung spritzen. So wenige Erstimpfungen an einem Dienstag wurden zuletzt am 12. Januar verabreicht. Damals, noch ganz am Anfang der deutschen Impfkampagne, ließen sich mehr als 78.000 Menschen immunisieren.