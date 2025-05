Deutschland verurteilt israelische Schüsse auf Diplomaten

Israelische Soldaten haben im Westjordanland Schüsse in Richtung einer Gruppe von Diplomaten abgefeuert. Es habe sich um "Warnschüsse" gehandelt, weil die Diplomaten von der vorgesehenen Route "abgewichen" seien, erklärte die israelische Armee am Mittwoch. Sie äußerte zugleich ihr "Bedauern" über den Vorfall, der international für große Empörung sorgte.

Auswärtiges Amt verurteilt "unprovozierten Beschuss"

Unter den Beschossenen war auch ein deutscher Diplomat. Zudem sei ein Fahrer aus dem Vertretungsbüro Ramallah vor Ort gewesen, teilte eine Sprecherin des Auswärtigen Amtes mit. Sie verurteilte "diesen unprovozierten Beschuss".

"Wir können von Glück reden, dass nichts Schlimmeres passiert ist", so die Sprecherin weiter. Die Diplomatengruppe sei "im Rahmen ihrer diplomatischen Tätigkeit und in Koordinierung mit der Palästinensischen Behörde und der israelischen Armee im Westjordanland" unterwegs gewesen.

Kallas: Jegliche Bedrohung von Diplomaten-Leben ist unakzeptabel

"Die unabhängige Beobachterrolle der Diplomatinnen und Diplomaten vor Ort ist unverzichtbar und stellt in keinster Weise eine Bedrohung für israelische Sicherheitsinteressen dar", hieß es vom Auswärtigen Amt weiter. "Die israelische Regierung muss umgehend die Umstände aufklären und die Unverletzlichkeit von Diplomatinnen und Diplomaten respektieren." Dies wolle Bundesaußenminister Johann Wadephul auch gegenüber seinem israelischen Amtskollegen zum Ausdruck bringen.

Die EU-Außenbeauftragte Kaja Kallas forderte Israel in einer ersten Reaktion nachdrücklich auf, den Vorfall zu untersuchen und die Verantwortlichen zur Rechenschaft zu ziehen. "Jegliche Bedrohung des Lebens von Diplomaten ist inakzeptabel", sagte sie.

Große Empörung in Italien, Belgien und Spanien

Der französische Außenminister Jean-Noël Barrot bezeichnete das Geschehen als "nicht hinnehmbar" und kündigte die Einbestellung des israelischen Botschafters in Frankreich an. Ähnliche Reaktionen kamen aus Ländern wie Italien, Spanien und Belgien.

Der Vorfall ereignete sich bei einem Besuch von rund 20 Diplomaten in der Stadt Dschenin. Nach Angaben des belgischen Außenministers Maxime Prévot befanden sie sich auf einem offiziellen Besuch in der Stadt, der mit der israelischen Armee koordiniert war. Die Delegation war demnach in einem Konvoi von etwa zwanzig deutlich erkennbaren Fahrzeugen unterwegs.

Mit Informationen von dpa und AFP