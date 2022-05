Deutschland und USA wollen bei Energiewende zusammenarbeiten

Deutschland und die USA wollen international eine Führungsrolle dabei übernehmen, die Rahmenbedingungen für eine Energiewende zum Schutz des Klimas zu setzen. Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) und der US-Klimabeauftragte John Kerry unterzeichneten am Rande des G7-Treffens der Energie-, Klima- und Umweltminister die Absichtserklärung über eine entsprechende Energie-Partnerschaft. Schwerpunkte sind die Bereiche Wasserstoff, Offshore-Windkraftanlagen, emissionsfreie Fahrzeuge und die Unterstützung von Drittstaaten.

Ausbau von Küsten-Windparks im Mittelpunkt

Habeck sagte, die nun formalisierte Partnerschaft gehe auf eine Vereinbarung der damaligen Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und US-Präsident Joe Biden aus dem Jahr 2021 zurück. Er hob bei der Unterzeichnung besonders den geplanten Ausbau von Offshore-Windparks sowie die Bedeutung der Wasserstoff-Technologie hervor.

Deutschland und die USA wollten beide bis 2030 rund 30 Gigawatt Offshore-Leistung aufbauen. Die USA hätten aber mit ihren langen Küsten weit größeres Potenzial und würden das Ziel wohl übertreffen. Ein gemeinsamer Lenkungsausschuss solle gemeinsame Ziele entwickeln und Fortschritte bewerten, heißt es im Dokument.

Abstimmung bei Wasserstoff-Technologie

In der Klimapolitik gebe es zwischen Deutschland und den USA "jede Menge Überschneidungen", sagte Habeck. Bei der konkreten Umsetzung gehe es darum, dass die Regierungen die politischen Rahmenbedingungen für die Wirtschaft in der Energiewende schafften. So sei es bei der Kooperation bei Wasserstoff als künftigem Energieträger für die Industrie "extrem wichtig", "dass die Märkte aufeinander abgestimmt sind" und nach gemeinsamen Standards produziert werde, sagte Habeck. Dies sicherzustellen, sei "die große Aufgabe der Zeit".

"Der größte Markt, den die Welt gesehen hat"

Der US-Klimabeauftragte John Kerry lobte Deutschland als Pionier beim Klimaschutz und beim Ausbau des Ökostroms. Deutschland habe hier "enorme Führungsstärke" gezeigt, nun wollten beide Länder "Vorreiter" in Sachen erneuerbare Energien werden.

"Es ist viel teurer zu warten, als jetzt zu investieren", mahnte Kerry. Zudem biete die Energiewende beträchtliche wirtschaftliche Chancen. Es gehe dabei "um den größten Markt, den die Welt je gesehen hat", sagte er. Mit der Vereinbarung schließe sich nun auch Deutschland einer "Vorreiter-Allianz" an, zu der auch Firmen wie Microsoft oder Boeing gehörten, die sich dem sofortigen Klimaschutz verpflichtet hätten.

Methan-Ausstoß soll deutlich sinken

Darüber hinaus werde Deutschland im Rahmen der Partnerschaft für eine globale Methan-Verpflichtung werben, sagte Kerry. Ziel sei es, die von vielen Ländern bereits gegebene Zusage, den Methan-Ausstoß bis 2030 um 30 Prozent zu senken, weltweit durchzusetzen.

Der US-Klimabeauftragte verwies dabei darauf, dass Methan 20 bis 80 Mal klimaschädlicher sei als CO2. Sei die Reduzierung erfolgreich, entspreche dies einer Einsparung, die "jedem Auto in der Welt, jedem Lastwagen in der Welt, jedem Flugzeug in der Welt" entspreche.

