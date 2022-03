Deutschland und Israel planen engen Austausch zu Ukraine-Krieg

Eben erst war Olaf Scholz zum Antrittbesuch bei Israels Premierminister Naftali Bennett in Jerusalem, nun haben sich die beiden Staatsoberhäupter am späten Samstagabend erneut getroffen, um sich über Bennetts vorherige Unterredung mit Präsident Wladimir Putin in Moskau auszutauschen.

Nach dem 90-minütigen Gespräch habe man vereinbart, eng zur Entwicklung des Kriegsgeschehens in der Ukraine in Kontakt zu bleiben, so teilte Regierungssprecher Steffen Hebestreit in der Nacht zum Sonntag mit.

Enger Austausch zur Entwicklung des Kriegsgeschehens vereinbart

Das erklärte Ziel beider Länder ist ein Ende der Kampfhandlungen in Russlands Nachbarland. Das gemeinsame Ziel bleibe, den Krieg in der Ukraine "so schnell wie irgend möglich" zu beenden. Israel gilt als potenzieller Vermittler im Ukraine-Krieg, da es gute Beziehungen zu beiden Ländern unterhält.

Medienberichten zufolge soll Wolodymyr Selenskyj Naftali Bennett vor einigen Tagen gebeten haben, in Israel Verhandlungen zwischen Russland und der Ukraine in die Wege zu leiten. Allerdings könnte eine Vermittlerrolle Israels in dem Konflikt problematisch für das Verhältnis zum Bündnispartner USA werden.

Israels Premier war drei Stunden zu Gespräch bei Putin

Bennett hatte vor dem Treffen mit Scholz drei Stunden lang in Moskau mit dem Präsidenten Wladimir Putin gesprochen. Im Anschluss habe er ein Gespräch mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj geführt, teilte ein israelischer Regierungssprecher mit.