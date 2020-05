Deutschland und Frankreich: "Rechtliche Barrieren müssen weg"

Die Deutsch-Französische Parlamentarische Versammlung hat 100 Mitglieder: 50 Abgeordnete des Deutschen Bundestages sowie 50 Abgeordnete der Assemblée nationale, der französischen Nationalversammlung. Sie tagt mindestens zweimal im Jahr abwechselnd in Deutschland und Frankreich. Die heutige Sondersitzung zur Bewältigung der Corona-Pandemie findet allerdings als Videokonferenz statt.

"Schlagbäume sind abgeräumt worden"

Vor Beginn der Veranstaltung hat Andreas Jung (CDU), der Vorsitzende der Versammlung, eine Zwischenbilanz der Corona-Maßnahmen in Deutschland und Frankreich gezogen: "Das Infektionsgeschehen hat sich angeglichen, auch an der deutsch-französischen Grenze. Die Belastungen sind aber immer noch da. Die betreffen die Menschen in den Regionen, die betreffen den Binnenmarkt", so Andreas Jung.

Seine zentrale Forderung im radioWelt-Interview auf Bayern 2:

"Die Schlagbäume sind jetzt abgeräumt worden, aber es müssen jetzt auch die rechtlichen Barrieren weg. Die Einreise nach Deutschland, nach Frankreich aus dem Partnerland muss wieder ein Normalfall werden und darf nicht die Ausnahme bleiben." Andreas Jung

Der Unions-Fraktionsvize sieht in dem Schritt mehr als ein Symbol: "Es ist auch ein konkreter Fortschritt, weil wir jetzt ja gerade erleben, wie wichtig der Binnenmarkt ist und was es für Auswirkungen auf unsere Länder, auf unsere Volkswirtschaften und die Menschen hat, wenn der eben eine Zeit lang nicht funktioniert. Und deshalb ist es auch ein Schritt schon zur wirtschaftlichen Erholung."

Unterstützung für Merkel-Macron-Plan

Jung begrüßte den deutsch-französischen Plan zum Wiederaufbau nach der Corona-Krise über 500 Milliarden Euro.

"Es geht um viel Geld und es geht um starke europäische Solidarität. Ich gehe davon aus, dass er viel Unterstützung in der Versammlung bei den Abgeordneten aus Deutschland und Frankreich finden wird. Jetzt gibt es einen weiteren Schritt mit dem Vorschlag von [EU-Komissionspräsidentin] Ursula von der Leyen. Da ist viel Merkel und Macron drinnen, aber auch etwas Kurz und etwas mehr." Andreas Jung

Er gehe davon aus, dass es um das Wiederaufbau-Paket noch Diskussionen geben wird, so Jung. "Am Ende brauchen wir einen Kompromiss, hinter dem sich alle versammeln."

