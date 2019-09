04.09.2019, 08:27 Uhr

Deutschland und Europa bei Aufnahme von Flüchtlingen in Verzug

Viele Migranten aus den Krisengebieten der Welt suchen Schutz in Deutschland und Europa. Insbesondere in Deutschland stockt der staatlich organisierte Aufnahmeprozess von Flüchtlingen aus Krisengebieten, doch auch andere EU-Staaten sind in Verzug.