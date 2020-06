vor 39 Minuten

Deutschland übernimmt EU-Ratspräsidentschaft: Baustelle Grenzen

Am 1. Juli beginnt die deutsche EU-Ratspräsidentschaft. In einer Serie beschreiben wir die größten Herausforderungen der nächsten Monate. Heute: die EU-Grenzproblematik in Folge der Corona-Krise - am Beispiel des Kleinwalsertals.