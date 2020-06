Deutschland übernimmt EU-Ratspräsidentschaft: Baustelle Brexit

Eigentlich müsste Odile Rek ganz zufrieden sein - ihren aktuellen Job verdankt sie dem Brexit. Die Wahlmünchnerin arbeitet für die britische Firma Security Fibres. Der kleine Betrieb mit Sitz am Rande von London fertigt Elemente für Sicherheitspapiere wie zum Beispiel Ausweise, Visa und Steuermarken. Gleich nach der Abstimmung über den Brexit entschied das Unternehmen, eine Tochter auf dem Festland zu errichten.

"Schon einmal, um einen Fuß in Europa zu haben, einen näheren Kontakt zu den europäischen Kunden und ganz klar zu machen, wir wollen nichts ändern, wir wollen auch am Preisgefüge nicht, wir wollen Verzögerungen bei den Lieferungen verhindern. Und als dann klar wurde, langfristig brauchen wir auch eine Produktionsstätte in Europa, da haben wir auch an München gedacht, aber München ist einfach ein sehr teurer Standort", so Rek.

"Wir wollen europäisch bleiben"

Deshalb wird nun auch neben dem Vertrieb in München in der Nähe von Amsterdam produziert. Bei einem harten Brexit soll künftig in dem Betrieb in den Niederlanden für die EU gefertigt werden und in London für Großbritannien und den Rest der Welt. Trotz ihrer persönlichen Entwicklung ist Rek über die politische Situation in Großbritannien nicht zufrieden.

Die geborene Französin ist in der Schweiz aufgewachsen und mit einem Deutschen verheiratet. Beide arbeiteten lange als Banker in Deutschland und der Schweiz, bevor die mittlerweile sechsköpfige Familie für eine Zeit nach London zog.

Sie selbst bezeichnet sich als Europäerin: "Also ich war sehr enttäuscht vom Brexit, wir hatten es überhaupt nicht erwartet, wir haben sechs Jahre in London gelebt. London ist natürlich nicht ganz England, aber ich finde die Engländer eigentlich sehr tolerante Menschen, sehr offen und deswegen finde ich es auch eine tolle Sache, dass ich der Firma jetzt ein bisschen mithelfen kann, dass wir europäisch bleiben, weil das ist wirklich der Gedanke," sagt Rek.

"Macht keine Konzessionen!"

Rek rechnet mit einem harten Brexit. Ihrer Meinung nach ist der britische Premierminister Boris Johnson ein sturer Typ, der auch bereit ist, den Wagen an die Wand fahren zu lassen und auf einen Deal mit der EU zu verzichten. Möglicherweise schiebt Johnson negative wirtschaftliche Auswirkungen dann auf die Corona-Krise, so ihre Vermutung.

Ihr Chef Gary Spinks, der auch gegen den Brexit war, hofft, dass Europa nicht nachgibt. "Er sagt, er hält an dieser schönen Vision von Europa als einer großen Einheit fest und er will nicht, dass die Engländer irgendwie diese Vision zerstören und sagt, das ist ein Problem von England, nicht für Europa", so Rek. "Wenn er Europa einen Tipp geben könnte, dann - macht keine Konzessionen."

Auf den NoDeal vorbereitet

Ein Grund für diese Ansicht ist wohl auch, dass sich Security Fibres schon frühzeitig auf eine harte Trennung vorbereitet hat. Das lange Gezerre um den Brexit hat dem Unternehmen Zeit verschafft, um in Europa die notwendigen Strukturen aufzubauen.

Zahlreiche Kunden sitzen auf dem Festland, hier sieht die Firma noch viel Potential, deshalb kann Rek als Geschäftsfrau dem Ganzen auch etwas Positives abgewinnen: "Wir sind jetzt irgendwie noch europäischer geworden, die Website ist nun zum Beispiel mehrsprachig. Also, für uns war es auch ein Push, noch europäischer zu werden."