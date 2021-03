Deutschland stoppt Corona-Impfungen mit Astrazeneca

Die Corona-Impfungen mit dem Impfstoff Astrazeneca sind in Deutschland vorsorglich ausgesetzt. Die Bundesregierung folge damit einer aktuellen Empfehlung des Paul-Ehrlich-Instituts (PEI), teilte das Bundesgesundheitsministerium mit.

"Weitere Untersuchungen notwendig"

Nach neuen Meldungen von Thrombosen der Hirnvenen im zeitlichen Zusammenhang mit der Impfung in Deutschland und Europa halte das Institut weitere Untersuchungen für notwendig. Die Europäische Arzneimittelbehörde EMA werde entscheiden, "ob und wie sich die neuen Erkenntnisse auf die Zulassung des Impfstoffes auswirken".

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) sprach von einer "reinen Vorsichtsmaßnahme". "Wir setzen aus, um zu überprüfen", sagte Spahn in Berlin. Das Ergebnis der Überprüfung sei offen. Er fügte hinzu, für das Vertrauen in den Impfstoff sei es am wichtigsten, den fachlichen Empfehlungen zu folgen.

Am Vormittag hatte es noch geheißen, Deutschland halte am Einsatz des Corona-Impfstoffs von Astrazeneca fest. Dennoch nähme man Berichte über mögliche schwere Nebenwirkungen sehr ernst und prüfe ständig die Datenlage.

Lauterbach kritisiert Aussetzen der Astrazeneca-Impfungen

Der SPD-Gesundheitspolitiker Karl Lauterbach nannte das Aussetzen einen "großen Fehler". "Das schafft nur große Verunsicherung und Misstrauen in einer Situation, in der es auf jede Impfung ankommt", sagte Lauterbach der "Rheinischen Post". Besser sei eine Prüfung bei laufenden Impfungen. "Ich kenne keine Analysen, die ein Aussetzen rechtfertigen würden", sagte der SPD-Politiker und Epidemiologe. "Das Risiko einer Thrombose läge "in der Größenordnung von 1 zu 100 000 oder weniger" und scheine im Vergleich zu Ungeimpften nicht erhöht zu sein.

Andere europäische Länder hatten Impfungen bereits gestoppt

Einige andere europäische Länder hatten bereits zuvor angekündigt, Impfungen mit dem Mittel von Astrazeneca vorerst auszusetzen. Allen voran hatte zunächst Dänemark am vergangenen Donnerstag die Impfungen mit dem Vakzin ausgesetzt und auf mehrere Fälle von schweren Blutgerinnseln nach Impfungen mit Astrazeneca verwiesen. Es folgten Norwegen, Island sowie die EU-Länder Bulgarien, Irland und am Sonntagabend dann auch die Niederlande. Österreich, Estland, Lettland, Litauen und Luxemburg setzten die Nutzung von einer bestimmten Astrazeneca-Charge aus, Italien und Rumänien stoppten die Nutzung einer anderen Charge.

Hersteller: Datenlage zeigt kein erhöhtes Risiko

In den USA ist das Vakzin noch nicht zugelassen, Indien hat Prüfungen angekündigt. Der Hersteller selbst, die Weltgesundheitsorganisation und die Europäische Arzneimittelagentur EMA bezeichnen den Impfstoff dagegen als sicher. Von seiten des britisch-schwedischen Herstellers heißt es, die Analyse von mehr als zehn Millionen Fällen habe "keinerlei Beweis für ein erhöhtes Risiko für eine Lungenembolie oder Thrombose" ergeben.