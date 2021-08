Deutschland setzt Abschiebungen nach Afghanistan aus

Deutschland will seine Abschiebungen nach Afghanistan vorerst aussetzen. "Der Bundesinnenminister hat aufgrund der aktuellen Entwicklungen der Sicherheitslage entschieden, Abschiebungen nach Afghanistan zunächst auszusetzen", sagte ein Sprecher des Bundesinnenministeriums der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. Nach Angaben des Ministeriums leben derzeit knapp 30.000 ausreisepflichtige Afghanen in Deutschland.

Abschiebungen aufgrund der Sicherheitslage nicht vertretbar

Bereits in der vergangenen Woche war ein Flug kurzfristig gestoppt worden, mit dem sechs Straftäter nach Kabul gebracht werden sollten. Dieser wird nun nicht mehr nachgeholt. Abschiebungen fänden nur dann statt, wenn man sie nach einer individuellen Prüfung für "vertretbar" halte und die Sicherheitslage im Zielland "kalkulierbar" sei - auch für Begleitkräfte und Flugzeugbesatzung, erklärte der Ministeriumssprecher. Seit 2016 wurden mehr als 1.000 Migranten nach Afghanistan zurückgebracht, darunter überwiegend Straftäter.

Auch die Niederlande wollen auf Abschiebungen vorerst verzichten

Zuvor hatten auch die Niederlande angekündigt, für die nächsten sechs Monate keine abgewiesenen Asylbewerber mehr nach Afghanistan abzuschieben. Seit längerem wird auch über einen generellen Abschiebestopp diskutiert. Die in Kabul vertretenen EU-Botschafter hatten sich erst am Dienstag für einen Abschiebestopp ausgesprochen.

Auch 26 Organisationen, darunter Amnesty International, Pro Asyl, Caritas und die Diakonie plädierten in einer gemeinsamen Erklärung dafür. Nach dem Abzug der ausländischen Truppen sind am Hindukusch derzeit die Taliban wieder auf dem Vormarsch.