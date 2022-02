Deutschland schickt mehr Soldaten nach Litauen

Die Bundeswehr stockt ihre Präsenz in der früheren Sowjetrepublik Litauen vor dem Hintergrund des Ukraine-Konflikts um bis zu 350 Soldatinnen und Soldaten auf. "Wir stärken damit unseren Kräftebeitrag an der Nato-Ostflanke und senden ein klares Signal der Entschlossenheit an unsere Bündnispartner", sagte Bundesverteidigungsministerin Christine Lambrecht (SPD) am Montag bei einem Besuch am Truppenübungsplatz Munster. Die Botschaft an die Bündnispartner sei: "Auf uns ist Verlass."

Die zusätzlichen Soldaten könnten "binnen weniger Tage in Marsch gesetzt werden", sagte die Ministerin. Den Bundestag habe sie "vor wenigen Minuten" über die Entscheidung informiert. 250 der zusätzlichen Soldaten und Soldatinnen sollten aus dem Heer kommen, weitere 100 aus anderen Einheiten der Bundeswehr, sagte Lambrecht.

Derzeit sind bereits 500 deutsche Soldaten in Litauen stationiert

Derzeit sind in Litauen, das an die russische Exklave Kaliningrad sowie an Belarus grenzt und seit 2004 der Nato angehört, im Rahmen der so genannten Vorne-Präsenz des westlichen Militärbündnisses rund 500 Soldatinnen und Soldaten der Bundeswehr stationiert. Deutschland beteiligt sich auch regelmäßig an der Luftraumüberwachung der Nato in den baltischen Staaten sowie in Rumänien.

Auch Großbritannien entsendet Truppen nach Ostmitteleuropa und zwar 350 zusätzliche Soldaten an die polnische Ostgrenze. Verteidigungsminister Ben Wallace kündigte am Montag in London an, damit werde das bereits dort stationierte Kontingent von 100 britischen Soldaten aufgestockt. Die Verstärkung der britischen Truppenpräsenz an der Grenze sende "ein starkes Signal, dass Großbritannien und Polen Seite an Seite stehen".

Russland zieht Truppen an der Grenze zur Ukraine zusammen

Der Ukraine-Konflikt hat in den vergangenen Monaten die Spannungen zwischen der Nato und Russland deutlich verschärft. Moskau hat nach westlichen Angaben an der russischen und belarussischen Grenze zur Ukraine mehr als 100.000 Soldaten zusammengezogen. Der Westen befürchtet deshalb einen russischen Angriff auf das Nachbarland.

Russland weist die Vorwürfe zurück und gibt zugleich an, sich von der Nato bedroht zu fühlen. Putin verlangt Sicherheitsgarantien vom Westen, unter anderem ein Ende der Nato-Osterweiterung.

Mit Agenturmaterial.