Deutschland nimmt gut 1.500 Flüchtlinge aus Griechenland auf

Nach dem Brand im griechischen Flüchtlingslager Moria will die Bundesregierung 1.553 weitere Flüchtlinge aufnehmen, die bisher auf insgesamt fünf griechischen Inseln untergebracht sind. Darauf haben sich Union und SPD verständigt, wie Vizekanzler Olaf Scholz (SPD) in Berlin mitteilte. Es handelt sich demnach um 408 Familien mit Kindern, die in Griechenland bereits als schutzbedürftig anerkannt wurden. Nur ein Teil von ihnen lebte offenbar zuletzt im Flüchtlingslager Moria auf Lesbos, das vergangene Woche abgebrannt war.

Bereits am Freitag hatte Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) mitgeteilt, Deutschland werde bis zu 150 Jugendliche aus dem abgebrannten Lager Moria aufnehmen. Insgesamt geht es bisher also um rund 1.700 Menschen. Gegebenenfalls könnten laut Scholz weitere dazukommen, wenn es dazu Vereinbarungen mit weiteren europäischen Staaten gebe. Die SPD hatte die Aufnahme eines maßgeblichen Anteils an Betroffenen gefordert.

Söder: "Pflicht zu helfen"

Der bayerische Ministerpräsident und CSU-Chef Markus Söder hatte den ursprünglich von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) vorgelegten Plan bereits vor der Einigung mit der SPD gelobt. "Wir wollten unserer Pflicht zu helfen jetzt einfach nachkommen, selbst wenn andere sich noch schwer tun", sagte Söder heute Mittag in München.