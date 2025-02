Deutschland nimmt Abschied von Horst Köhler

In Berlin nimmt Deutschland von seinem ehemaligen Bundespräsidenten Horst Köhler Abschied. Mit Trauergottesdienst, Staatsakt, Großem militärischem Ehrengeleit und einem Trauerempfang im Berliner Rathaus. Anwesend sind die Spitzen des deutschen Staates und zahlreiche Weggefährten. Auf den Stufen zum Altarraum des Berliner Doms war der Sarg des Verstorbenen aufgebahrt, darüber gebreitet eine Nationalfahne. Köhler war am 1. Februar im Alter von 81 Jahren verstorben.

Unter den Anwesenden waren Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier (SPD), Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) sowie die Präsidenten von Bundestag, Bundesrat und Bundesverfassungsgericht, Bärbel Bas (SPD), Anke Rehlinger (SPD) und Stephan Harbarth (CDU). Auch die früheren Bundespräsidenten Christian Wulff und Joachim Gauck sowie Altkanzlerin Angela Merkel (CDU) waren in den Berliner Dom gekommen.

Trauergottesdienst: "Als Menschheit zusammenstehen"

In seiner Predigt beim Trauergottesdienst im Berliner Dom würdigte der frühere EKD-Ratsvorsitzende, Wolfgang Huber, Horst Köhlers Verdienste. Köhler habe den Menschen in Deutschland besonders in Erinnerung gerufen, "dass wir als Menschheit zusammenstehen müssen, in Europa, in Afrika, als Weltgemeinschaft". Köhlers beharrliche Haltung bleibe gerade heute "eine unvergessliche Mahnung", so Huber.

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier verneigte sich bei seiner Ankunft vor Köhlers Sarg. Beim anschließenden Staatsakt sagte er, Köhler habe "nicht viel Aufhebens um die eigene Person oder um das Amt" gemacht. Er habe sich über eine Begegnung mit dem Papst ebenso gefreut wie mit Mitarbeitenden einer Obdachlosenhilfe und sei offen für Lebensentwürfe und Denkweisen gewesen, "die vielleicht nicht seine waren".

Vom Flüchtlingskind zum Bundespräsidenten

Laut Steinmeier war Horst Köhlers Aufstiegsgeschichte - nach der Vertreibung seiner Familie aus Polen und den Jahren als Flüchtlingskind - vielleicht auch exemplarisch für die junge Bundesrepublik, die es möglich gemacht habe, dass "aus einem Flüchtlingskind" der Chef des Internationalen Währungsfonds (IWF) und schließlich der Bundespräsident werden konnte.

Köhler habe Deutschlands Blick auf Afrika "entscheidend verändert" und den Kontinent durch sein Wirken "vom Objekt zum Subjekt geopolitischer Diskurse" gemacht, so Steinmeier. In seiner Amtszeit als Bundespräsident habe er klargemacht, dass "ethische Maximen und praktische Politik zusammengehören".

In seiner Ansprache rief Steinmeier die mehr als 1.000 Gäste und alle Deutsche dazu auf, Köhlers Vermächtnis zu bewahren: "Wenn wir heute dankbar sind für Horst Köhler und seinen Dienst an unserem Land, dann erkennen wir damit auch eine Verpflichtung: Dieses Land in seinem Sinne zu bewahren und als höchst lebenswerten Ort auch für zukünftige Generationen zu erhalten."