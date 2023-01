Deutschland liefert - Panzer-Allianz für Ukraine formiert sich

Seit Wochen und Monaten hat die Ukraine um Kampfpanzer westlicher Bauart gebeten, nun zeichnet sich offenbar eine Allianz zur Unterstützung des von Russland angegriffenen Landes ab. Deutschland will Insidern zufolge den Kampfpanzer Leopard an die Ukraine liefern, wie mehrere Medien gestern berichteten. Eine offizielle Stellungnahme von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) wird heute erwartet.

Die USA wollen nach Berichten mehrerer US-Medien Abrams-Panzer bereitstellen. 30 bis 50 Exemplare seien im Gespräch, berichtet die "New York Times". Großbritannien hat 14 seiner Challenger-Panzer bereits zugesagt. Nicht nur in Kiew sorgen diese Nachrichten für Erleichterung.

Bericht: Deutschland liefert Leopard-Panzer für mindestens eine Kompanie

Der "Spiegel" berichtete, es gehe bei der deutschen Lieferung um mindestens eine Kompanie mit Panzern des modernen Typs Leopard 2A6. Diese umfasst üblicherweise 14 Panzer. Es wird erwartet, dass sich die Panzer-Pläne der USA und Deutschlands heute weiter konkretisieren.

Zudem wolle die Bundesregierung auch anderen Ländern wie Polen und Finnland genehmigen, solche Panzer aus ihren Beständen der Ukraine zur Verfügung zu stellen. Weder ein Regierungssprecher noch das Außen- oder Verteidigungsministerium wollten sich bisher zu den Berichten äußern.

Kiew hofft auf Stoßkraft für Bewegungskrieg

Die Ukraine will mit den gelieferten Panzern westlicher Bauart im Krieg gegen die russischen Angreifer wieder in die Offensive kommen. Die Frontlinie im Osten des Landes hat sich seit Wochen kaum bewegt. Mit Vorstößen hochmobiler gepanzerter Truppen will Kiew nun weiteres Gelände zurückerobern, zudem wird für das Frühjahr eine Offensive Russlands befürchtet, der man mit einer beweglichen Verteidigung mithilfe schwerer Panzer begegnen will.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj reagierte auf die Meldungen über die Panzer-Lieferungen bisher allerdings zurückhaltend. Es gebe "viele Bemühungen, Worte, Versprechen", sagte er am Dienstagabend in einer Videoansprache. Die Diskussionen um die Lieferung der Tanks müssten jetzt in Entscheidungen münden, forderte Selenskyj: "Entscheidungen, die unsere Verteidigung gegen die (russischen) Terroristen wirklich stärken."

Geradezu euphorisch äußerte sich dagegen der ukrainische Vize-Außenminister Andrij Melnyk. Auch wenn die deutsche Entscheidung mit Verspätung erfolge, sei sie "ohne jeden Zweifel ein wahrer Durchbruch sowie ein Gamechanger für die Ukraine auf dem Schlachtfeld", sagte er: "Das wird in die Geschichte eingehen." Dass Scholz scheinbar sogar dabei geholfen habe, die USA von der Lieferung ihrer M1-Abrams-Panzer zu überzeugen, sei sogar "ein Panzer-Doppelwumms", so Melnyk.

Erleichterung bei Ampel-Partnern

Das Zögern von Scholz bei der Entscheidung über den Leopard hatte in der Ampel-Koalition zuletzt zu Differenzen geführt. Das Kanzleramt begründete seine Haltung unter anderem mit dem Risiko einer Eskalation und der nötigen internationalen Abstimmung.

Auf die Berichte über eine Entscheidung reagierten nun besonders Politiker von FDP und Grünen erleichtert. FDP-Fraktionschef Christian Dürr erklärte am Dienstag gegenüber dem Nachrichtenportal t-online: "Der Bundeskanzler hat heute eine Entscheidung getroffen, die niemand auf die leichte Schulter genommen hat."

Die Vorsitzende des Verteidigungsausschusses, Marie-Agnes Strack-Zimmermann (FDP), sagte in Berlin: "Die Entscheidung war zäh, sie dauerte viel zu lange, aber sie ist am Ende unausweichlich. Dass Deutschland die Lieferung seines Panzers Leopard 2 durch Partnerländer freigibt und auch selbst liefert, ist eine erlösende Nachricht für das geschundene und tapfere ukrainische Volk."

Die Vizepräsidentin des Deutschen Bundestages, Katrin Göring-Eckardt (Grüne), schrieb auf Twitter: "The Leopard's freed!" Jetzt könne er "hoffentlich schnell der Ukraine bei ihrem Kampf gegen den russischen Angriff und für die Freiheit der Ukraine und Europas helfen".

Merz sieht Kanzler Scholz als "Getriebenen"

Auch Unionsfraktionschef Friedrich Merz (CDU) begrüßte die Entscheidung, warf Kanzler Scholz aber zugleich allzu große Zögerlichkeit vor. "So bleibt das Bild eines Getriebenen, der zu lange gezögert hat", erklärte Merz.

Von einer "überfälligen Entscheidung" sprach auch der Außenexperte der Unionsfraktion im Bundestag, Jürgen Hardt (CDU): "Es ist zu hoffen, das sie nicht zu spät kommt", sagte er der Nachrichtenagentur dpa: "Nun muss die Ampel-Regierung schnell für Ausbildung ukrainischer Soldaten sorgen."

Widerspruch von AfD und Linken

Die AfD im Bundestag bezeichnete die Entscheidung als "unverantwortlich und gefährlich". Fraktionschef Tino Chrupalla erklärte: "Deutschland droht dadurch direkt in den Krieg hineingezogen zu werden. Durch die Lieferung von Panzern aus Beständen der Bundeswehr werden unsere Streitkräfte weiter geplündert."

Linken-Parteichefin Janine Wissler kritisierte die geplante Lieferung von Kampfpanzern an die Ukraine und warnte vor einer Eskalation des Konflikts. Dies sei "keine gute Nachricht" und die Linke befürchte, "dass das wirklich ein ganz gefährlicher Irrweg ist", sagte Wissler im "Morgenmagazin" von ARD und ZDF. Der Ukraine sei nicht geholfen, wenn der Krieg über die Ukraine hinaus eskaliere "und wir in eine Rutschbahn kommen, die wirklich eine ganz gefährliche Eskalation bedeuten kann", so die Linken-Chefin.

Deutschland hat Schlüsselrolle bei Leopard-Lieferungen

Deutschland nimmt als Produktionsland in der Frage um die Leopard-Lieferung eine Schlüsselrolle ein. Werden Rüstungsgüter an andere Staaten verkauft, werden in die Verträge immer sogenannte Endverbleibsklauseln eingebaut. Darin ist geregelt, dass bei einer Weitergabe an dritte Länder die Bundesregierung zustimmen muss.

Ganz konkret unter Zugzwang stand Scholz seit Dienstag, als die polnische Regierung offiziell Deutschlands Genehmigung für die Weitergabe von Leopard-2-Panzern an die Ukraine beantragte. Dabei machte Ministerpräsident Morawieki deutlich, dass Warschau notfalls auch ohne ein OK aus Berlin handeln könnte - für die Beziehungen zwischen beiden Ländern hätte dies zu einer schweren Belastung werden können, ebenso für das Klima innerhalb des Nato-Bündnisses, das dann auch nach außen ein Bild der Zerrissenheit abgegeben hätte.

Polen will breite Koalition - Tschechien will nicht verzichten

Von den 14 europäischen Staaten, die Leopard-Panzer besitzen, hatte neben Polen allerdings bisher nur Finnland offiziell Bereitschaft signalisiert, einige Exemplare abzugeben. Am Dienstag zeigte sich dann auch der niederländische Ministerpräsident Mark Rutte offen dafür, 18 von Deutschland geleaste Leopard-2-Panzer der Ukraine zur Verfügung zu stellen. "Wir haben sie geleast, das heißt, dass wir sie kaufen können, das heißt, dass wir sie spenden können", sagte er der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" in Brüssel.

Inzwischen erwägt auch Norwegen Medienberichten zufolge die Lieferung von Leopard-2-Panzern an die Ukraine. Es gehe um vier oder acht Kampfpanzer, berichtet die Zeitung "Dagens Naeringsliv". Insgesamt verfüge Norwegen, das auch eine Außengrenze zu Russland hat, über 36 Leopard-Tanks. Eine Entscheidung zur Lieferung sei aber noch nicht gefallen, berichtet das Blatt "Aftenposten".

Tschechien kündigte hingegen an, nicht zugunsten der Ukraine auf die Leopard-2-Kampfpanzer verzichten zu wollen, die Deutschland im Zuge eines Ringtauschs zugesagt und teilweise schon geliefert hat. "Es ist jetzt nicht möglich, die Leoparden weiterzuschicken, weil wir diese Panzer für unsere Sicherheit brauchen", sagte der tschechische Ministerpräsident Petr Fiala nach einem Treffen mit Scholz in Berlin.

Umschwenken in Washington - Ein Erfolg für Scholz?

Der Kanzler könnte es nun als Erfolg präsentieren, dass er mit seiner abwartenden Haltung dazu beigetragen haben könnte, auch die USA zu Panzer-Lieferungen zu veranlassen, so dass Deutschland diese Aufgabe nicht alleine zu ragen hat. Scholz hatte mehrfach betont, dass er ein eng abgestimmtes transatlantisches Vorgehen bei der Lieferung einer schweren Waffengattung wie Kampfpanzern wünscht. Eine Zusage aus Washington könnte nun nach Angaben aus Regierungskreisen die Entscheidung im Bundessicherheitsrat, der bei Rüstungsexporten das Sagen hat, beschleunigen.

Die USA waren eigentlich dagegen, Abrams-Tanks zur Verfügung zu stellen. Der Panzer sei kompliziert, sein Einsatz trainingsintensiv, das erforderliche Kerosin schwer zu beschaffen, hieß es. Das "Wall Street Journal" berichtete jetzt, die Änderung der US-Position gehe auf ein Telefonat zwischen Präsident Joe Biden und Scholz am 17. Januar zurück. In diesem habe sich Biden bereiterklärt, die Lieferung der Abrams-Panzer zu prüfen.

Mit Informationen von dpa, AFP und Reuters