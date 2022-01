Deutschland liefert der Ukraine 5.000 Schutzhelme

Beim Thema Waffenlieferungen an die Ukraine bleibt die Bundesregierung weiter unnachgiebig. Aber den Eindruck, den wichtigen Partner allein zu lassen, will sie auch nicht erwecken. Aus Sicht der Verteidigungsministerin ist die Zusage über 5.000 militärische Schutzhelme ein "ganz deutliches Signal". "Wir stehen an Eurer Seite. Das ist Ausrüstung, das sind keine Waffen. Aber das hilft." So Christine Lambrecht (SPD) wörtlich.

Opposition: Ampel-Regierung handelt "ein Stück weit zynisch"

In der Opposition sieht man das anders: Den Eindruck, dass man eng an ihrer Seite stehe, habe man nicht nur in der Ukraine nicht, den habe er auch nicht, erklärte der Verteidigungspolitische Sprecher der Unionsfraktion, Florian Hahn. Das mit 5.000 Helmen unterstreichen zu wollen, sei "ein Stück weit zynisch".

Der AfD-Politiker Rüdiger Lucassen vermutet, wie er wörtlich sagte, die Bundesregierung wolle der Ukraine "ein Stück weit Zuckerbrot hinschmeißen".

Vertidigungsministerin Lambrecht: Konflikt friedlich beilegen

Der ukrainische Botschafter in Berlin Andrij Melnyk begrüßte die Zusage, sprach aber gleichzeitig von einer "reinen Symbolgeste". Melnyk hatte von Deutschland in den letzten Tagen eindringlicher denn je die Lieferung von Defensivwaffen gefordert. Das lehnt die Bundesregierung ab. Und stellte klar, dass sich an dieser Haltung auch nichts geändert habe: "Wir arbeiten daran, dass wir diesen Konflikt mitten in Europa friedlich beilegen", bekräftigte die Verteidigungsministerin Lambrecht.

Wie ihr Ministerium bestätigte, stammte die ukrainische Anfrage zu den Helmen vom 19. Januar. Auch Schutzwesten waren in dieser Anfrage als Bedarf angemeldet worden. Entschieden ist über die Westen offenbar noch nicht.