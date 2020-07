Deutschland im Europarat: 70 Jahre Demokratie und Menschenrechte

Als Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) vor dem Innenausschuss des Bundestages erklärt, eine Studie zum "Racial Profiling" bei der Polizei sei nie geplant gewesen, hagelt es Kritik – auch aus den eigenen Reihen. Mit der Absage der Studie eckt Seehofer jedoch nicht nur in Deutschland an, sie widerspricht auch der Empfehlung der Anti-Rassismus-Kommission des Europarates.

Diese hält die Studie nämlich für dringend notwendig. Es geht darum herauszufinden, inwieweit die diskriminierende Fahndungsmethode – ausschließlich orientiert an äußerlichen Merkmalen – von der deutschen Polizei angewandt wird. Der Europarat positioniert sich klar gegen diese Methode und fordert von seinen 47 Mitgliedsstaaten, entschieden gegen "Racial Profiling" vorzugehen. Zu diesen zählt auch Deutschland – seit 70 Jahren.

Erste europäische Organisation nach dem zweiten Weltkrieg

Rund ein Jahr nach seiner Gründung tritt Deutschland am 13. Juli 1950 dem Europarat bei. Es ist die erste europäische Organisation, die nach dem zweiten Weltkrieg ins Leben gerufen wird – noch vor den Vorläufern der heutigen EU, aber mit ähnlichen Zielen. Fünf Jahre nach dem Krieg sollen Frieden, Demokratie und Stabilität hergestellt und gewahrt werden.

Die Konventionen und Abkommen des Europarates werden von einem Komitee aus Außenministern und Diplomaten beschlossen und sind für alle Mitgliedsstaaten bindend. Die berühmteste davon: die Europäische Menschenrechtskonvention, ihres Zeichens das erste internationale Dokument zum Schutz der Menschenrechte. Über die Einhaltung wacht der 1959 eigens eingerichtete Europäische Gerichtshof für Menschenrechte.

Nick: Rückkehr in die Völkergemeinschaft

Dem Ministerkomitee steht die sogenannte Parlamentarische Versammlung beratend zur Seite. Diese ist mit Abgeordneten aus allen nationalen Parlamenten besetzt, darunter auch 18 Mitglieder des deutschen Bundestages. Andreas Nick (CDU) ist Vorsitzender der deutschen Delegation. Gegenüber dem BR erklärt Nick: "Für uns in Deutschland war der Beitritt zum Europarat zuallererst ein Grund zu tiefer Dankbarkeit: Denn er war die erste Organisation Europas, die Deutschland nach 1945 wieder in die Völkergemeinschaft aufgenommen hat“. Den zentralen Auftrag des Europarates gelte es auch künftig zu stärken und zu verteidigen. Bei der Durchsetzung der gemeinsamen Werte müsse der Druck noch weiter erhöht werden, so Nick.

Vorsicht: Verwechslungsgefahr

In seiner Stellung als europäische Organisation sollte der Europarat Anfang der 1950er Jahre nicht lange alleine bleiben. Mit der Gründung der Europäischen Gemeinschaften beginnt auch die Verwechslungsgefahr mit weiteren Gremien. Die Herausforderung besteht bis heute, den Rat der EU, den Europäischen Rat – beides EU-Institutionen – und eben den eigenständigen Europarat voneinander zu unterscheiden. Grundsätzlich gilt: EU und Europarat sind zwar unterschiedliche Organisationen, beide ergänzen sich aber in ihrem Einsatz für Menschenrechte, Demokratie und Rechtstaatlichkeit.

Kernthemen: Menschenrechte und Demokratie

Tritt ein Land dem Europarat bei, erklärt es damit nicht nur die Einhaltung der Menschenrechte und die Achtung der Demokratie, es akzeptiert auch die Kontrollmechanismen. Eine Vielzahl an Gremien und Ausschüssen soll garantieren, dass die Mitgliedschaft im Europarat kein bloßes Lippenbekenntnis bleibt. So überwacht der Ausschuss für Soziale Rechte etwa, dass die Rechte der Europäischen Sozialcharta eingehalten werden – und wird aktiv, wenn beispielsweise das Recht auf Unterkunft, Gesundheit oder Bildung nicht ausreichend gewahrt ist.

Das Komitee zur Verhütung von Folter wiederum überprüft die angemessene Behandlung von Häftlingen. Die eingangs erwähnte Anti-Rassismus-Kommission ist Teil eines umfassenden Programms gegen Diskriminierung und für den Schutz von Minderheiten. Diese führt Untersuchungen durch und spricht Empfehlungen aus – deren Einhaltung bleibt jedoch den Mitgliedsstaaten selbst überlassen, so auch im Fall der Studie zum "Racial-Profiling".

Fast ganz Europa an einem Tisch

Seit dem Vertrag von Lissabon arbeiten EU und Europarat besonders eng zusammen. Die Reformen, die 2009 in Kraft treten, dehnen die Zuständigkeiten der Europäischen Union weiter aus, so auch in den Bereichen, in denen der Europarat schon seit Jahrzehnten aktiv ist. Es beginnt eine intensive Zusammenarbeit, insbesondere bei der Bekämpfung von Menschenhandel und Gewalt an Kindern und Frauen.

Diese Überschneidungen führen aber auch dazu, dass die Koexistenz beider Organisationen infrage gestellt wird. Befürworter des Europarates sind jedoch nicht nur auf Grund bisheriger Errungenschaften von dessen Notwendigkeit überzeugt. Mit 47 Staaten sind deutlich mehr Mitglieder im Europarat vertreten, als in der Europäischen Union. Damit versammelt sich nahezu der gesamte Kontinent regelmäßig an einem Tisch – in gemeinschaftlichem Interesse.