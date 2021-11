Modellprojekt? Deutschland hilft Südafrika beim Kohle-Ausstieg

Bei den Beratungen der UN-Klimakonferenz in Glasgow ist ein wichtiges Thema der Ausstieg aus der Kohle. Immer mehr Länder kündigen an, ihren Strom aus erneuerbaren Energien zu beziehen. Ärmere Staaten brauchen hierbei aber die Unterstützung der reichen Industrieländer. In Südafrika könnte das mit deutscher Hilf geschehen.

Bisher setzt Südafrika auf Strom aus Kohlekraft

In Südafrika sind die Stromnetze und -kraftwerke nicht nur veraltet und anfällig, es sind nicht nur zehn Prozent der Bevölkerung völlig ohne Strom, sondern der staatliche Energieversorger ESKOM produziert 90 Prozent des Stroms mit klimaschädlichen Kohlekraftwerken. Doch das soll sich bald ändern. Denn die Bundesregierung bringt gemeinsam mit vier anderen Partnern ein Projekt zum Kohleausstieg mit Südafrika auf den Weg.

Südafrika will auf erneuerbare Energien umsteigen

Laut der parlamentarischen Staatssekretärin im Entwicklungshilfeministerium, Maria Flachsbarth (CDU), belastet Südafrika die Atmosphäre im internationalen Vergleich stark mit den Emissionen aus der Kohleverstromung, und deshalb sei es ein großer Erfolg, dass Südafrika sich habe überzeugen lassen, auf regenerative Energien umzusteigen.

Bis 2030 sind 40 Prozent weniger Emissionen geplant

Die Bundesregierung hat angekündigt, 700 Millionen Euro beizusteuern. Andere Geldgeber und Investoren werden eingebunden, sodass am Ende 7,3 Milliarden Euro für den Wandel von der Kohleverstromung zu erneuerbaren Energien zur Verfügung stehen. An dem Projekt beteiligt sind auch Großbritannien, die USA, Frankreich und die Europäische Union.

Bis 2030 sollen neun Kohlekraftwerke stillgelegt werden, sagte Zaheer Fakir, Chefverhandler der südafrikanischen Regierung der ARD. Dadurch würde Südafrika 40 Prozent weniger Emissionen ausstoßen.

90.000 Kohlearbeiter brauchen neue Jobs

Bei dem Wandel geht es aber um viel mehr als nur darum, die Kohlekraftwerke zu schließen oder neue Technologien zu etablieren, sagt der Südafrikaner. Ein großer Teil der Arbeit sei sozialer Natur: 90.000 Menschen arbeiten derzeit in Südafrikas Kohleminen. Sie müssen umgeschult werden, brauchen Ausbildungen und neue Jobs. So soll das Projekt auch mittelständische Unternehmen fördern und die Ausbildung von Jugendlichen unterstützen.

Beispielhafte Kooperation zwischen reichen und armen Ländern

Mit besseren Stromnetzen wird gleichzeitig die Elektromobilität möglich. Laut Experten ist das Potential für Windkraft in Südafrika groß. David Ryfisch, Teamleiter internationale Klimapolitik der Nicht-Regierungs-Organisation Germanwatch schätzt das Projekt als sehr bedeutsam ein, weil es Südafrika nicht nur früher aus der Kohle hole, sondern das Land auch dazu motiviere, auf ein Klimaziel hinzusteuern, das mit 1,7 Grad kompatibel sei. Ryfisch schätzt das als "sehr ambitioniert" ein.

Das Projekt könnte Schule machen für Kooperationen mit anderen Ländern, die stark von der Kohle abhängig sind. Ryfisch erwartet, dass schon bald die Philippinen und Indonesien folgen und hoffentlich auch Indien. In seinen Augen ist das ein weiterer Schritt "im globalen Abgesang auf die Kohle". Er hofft darauf, dass die Klimakonferenz in Glasgow am Ende eine klare Aussage zum Ausstieg aus der Kohle macht.

Kohleausstieg: Deutschland lässt sich mehr Zeit als andere

Viele Staaten haben mittlerweile den Ausstieg aus der Kohle zeitnah erklärt. Nur Deutschland ist noch bei 2038. Aber auch das könnte früher geschehen. In den Koalitionsverhandlungen zwischen SPD, Grünen und FDP in Berlin wird um ein neues Datum verhandelt, 2030. Im ersten Halbjahr 2021 kam der meiste Strom in Deutschland aber immer noch aus der Kohle, wie Zahlen des Statistischen Bundesamtes belegen.