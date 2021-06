Deutschland hat nach 100 Jahren wieder einen Militärrabiner

Für den Zentralrat der Juden in Deutschland ist die Amtseinführung des ersten Militärbundesrabbiners in Bundeswehr ein historischer Tag für die jüdische Gemeinschaft in Deutschland. Zumal dem 42-jährigen Zsolt Balla, der heute in Berlin ins Amt eingeführt wird, weitere jüdische Seelsorger für Jüdinnen und Juden für das deutsche Militär folgen sollen. "Mit der Berufung von Militärrabbinern knüpfen wir an eine alte Tradition an und schlagen zugleich ein neues Kapitel auf", so der Zentralratsvorsitzende Josef Schuster im Vorfeld der Amtseinführung Ballas.

Zäsur durch Nationalsozialismus

Jüdische Feldgeistliche und Militärseelsorger gab es schon im 19. Jahrhundert im preußischen Heer, so genannte Feldrabbiner wurden hingegen erst zu Beginn des Ersten Weltkrieges eingeführt. Von 1914 bis 1918 dienten rund 100.000 jüdische Soldaten an der Front, die Zäsur kam mit dem Aufkommen des Nationalsozialismus, während dem sich die Wehrmacht an der Vernichtung der Juden beteiligte.

Hernach war es für viele Juden nicht mehr vorstellbar, je wieder in einer deutschen Armee zu dienen. Einen Militärrabbiner - analog zu katholischen oder evangelischen Militärbischöfen - gab es auch deshalb nicht.

Balla will sich "proaktiv der Zukunft stellen"

Mit Zsolt Balla gibt es nun wieder einen jüdischen Militärseelsorger - für rund 300 jüdische Soldatinnen und Soldaten, die inzwischen in der Bundeswehr dienen. Die Schätzung des Verteidigungsministeriums hält der "Bund jüdischer Soldaten" allerdings für übertrieben, zumal die Religionszugehörigkeit von Soldatinnen und Soldaten auch nur freiwillig erfasst wird.

Den Einwand, dass es die Zahl jüdischer Soldaten verschwindend gering sei, kennt auch Balla. Er wolle sich aber auch "proaktiv der Zukunft stellen", sagte er der Jüdischen Allgemeinen, und aktiv darauf hinwirken, dass die Zahl jüdischer Soldaten wächst.

"Wenn in einigen Jahren mehr praktizierende Juden in der Bundeswehr dienen, dann wäre ich stolz und hätte das Gefühl, dass ich mein Ziel erreicht habe." Zsolt Balla, Militärbundesrabbiner

Spagat zwischen Leipzig und Berlin

Balla selbst kenne derzeit nur einen jüdischen Soldaten, für den der Schabbat wichtig sei. Doch seine eigene Vita zeigt, dass die Hinwendung zur Religion auch erst später im Leben erfolgen kann: 1979 als Sohn eines Offiziers in Ungarn geboren, wuchs Balla atheistisch auf, entdeckte erst während seines Ingenieurstudiums seine jüdischen Wurzeln. Später schrieb er sich am orthodoxen Rabbiner-Seminar in Berlin ein, leitet inzwischen seit zwölf Jahren die jüdische Gemeinde in Leipzig und will das auch weiterhin tun, während er das noch einzurichtende Militärrabbinat in Berlin leitet.

Für Balla eine "große Herausforderung", zugleich sieht er aber auch Chance in seiner neuen Aufgabe: Denn neben der Seelsorge für jüdische Soldatinnen und Soldaten gibt es für das gesamte Militär nun künftig auch einen obligatorischen Lebenskundlichen Unterricht mit authentischer jüdischer Beteiligung, für die Balla und seine künftigen Mitstreiter zuständig sein werden. "Dass wir als Rabbiner uns am lebenskundlichen Unterricht beteiligen, sehe ich als riesengroße Chance, ein authentisches Bild des Judentums zu vermitteln und indirekt damit Antisemitismus und rechtsradikale Tendenzen in den Streitkräften auf eine 'organische' Weise zu bekämpfen."