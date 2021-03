Deutschland gibt Astrazeneca-Impfungen wieder frei

In Deutschland soll nach Angaben von Gesundheitsminister Jens Spahn ab Freitag die Impfung mit Astrazeneca wiederaufgenommen werden. Spahn reagierte am Donnerstag auf die Erklärung der Europäischen Arzneimittelbehörde (EMA) zu sehr seltenen Thrombosefällen nach der Impfung mit dem Mittel des schwedisch-britischen Konzerns. Den Angaben zufolge soll nun zusätzlich aufgeklärt werden. Die Aufklärungsbögen werden derzeit überarbeitet und mit einem Hinweis versehen. Bis sie in den Praxen vorlägen, können Ärzte den bisherigen Bogen auch handschriftlich ergänzen, erklärte Spahn. Zuvor hatten mehrere Staaten ebenfalls angekündigt, die Impfungen wieder aufzunehmen.

Die "Ereignisse", die zur Aussetzung geführt haben, würden in einer Ergänzung zum Aufklärungsbogen berücksichtigt, sagte Spahn. Er bezeichnete die Aussetzung als richtig, denn es gehe um zwar seltene, aber schwerwiegende Ereignisse. Der Minister betonte, die Bürger könnten darauf vertrauen, transparent informiert zu werden.

EMA erklärt Astrazeneca als sicher

Am späten Nachmittag hatte die Europäische Arzneimittelagentur (EMA) bereits den Impfstoff von Astrazeneca als sicher erklärt. Es sei keine Verbindung der Impfung mit der Erhöhung des Risikos von Blutgerinnseln bei Menschen festgestellt worden, erklärte EMA-Direktorin Emer Cooke in Amsterdam. Zugleich habe eine Verbindung mit bestimmten Fällen aber auch nicht definitiv ausgeschlossen werden können. Insgesamt überwiege der Nutzen des Präparates die Risiken, sagte Cooke.

Bayern will Verimpfung zügig wieder aufnehmen

Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU) will nach der neuen positiven Astrazeneca-Bewertung durch die EMA das Impfen mit dem Vakzin so schnell wie möglich wieder aufnehmen. Er begrüße die positive Entscheidung der Europäischen Arzneimittelagentur, sagte Holetschek am Donnerstag. "Wichtig ist, dass nun auch der Bund umgehend grünes Licht gibt und wir wieder Impftermine mit Astrazeneca vergeben können. Wir wollen den Hebel in Bayern schnell wieder umlegen und Astrazeneca so rasch wie möglich wieder einsetzen."

Impfstoff ab April auch in Arztpraxen

Die Entscheidung der EMA zeige, dass der Impfstoff von Astrazeneca wirksam und sicher sei. "Die anhaltende Knappheit von Impfstoffen in dieser Phase der Pandemie führt uns klar vor Augen: Wir müssen froh sein, dass wir diesen Impfstoff haben." Holetschek bekräftigte den Plan, dass der Impfstoff ab April verstärkt auch in den Arztpraxen eingesetzt werden soll.

Intensivmediziner setzen sich für Astrazeneca ein

Nach der Empfehlung der Europäischen Arzneimittelbehörde EMA zum Fortsetzen der Corona-Impfungen mit dem Produkt von Astrazeneca schlagen Intensivmediziner vor, Ausnahmen von der Impfreihenfolge zu machen. "Das Vertrauen in den Impfstoff hat jetzt leider stark gelitten. Es wäre daher sicher eine gute Möglichkeit, Astrazeneca für Freiwillige zur Verfügung zu stellen, die keine Angst haben und in der Impfreihenfolge aber noch gar nicht berücksichtigt werden", erklärte der Präsident der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (Divi), Gernot Marx, am Donnerstagabend. Es müsse nun jede Impfdosis so schnell wie möglich eingesetzt werden.