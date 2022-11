> Deutschland gibt 13,6 Millionen Euro für Düngemittel-Initiative

Die Bundesregierung beteiligt sich an der sogenannten "Global Fertilizer Challenge" zur Verringerung der Düngemittelknappheit in Entwicklungsländern mit 13,6 Millionen Euro. Damit soll eine Hungersnot in Afrika verhindert werden.