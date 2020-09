Deutschland erklärt Wien und Budapest zu Corona-Risikogebieten

Auch Teile Frankreichs Risikogebiet

Außerdem weitet das Auswärtige Amt seine Reisewarnung für Teile Frankreichs auf weitere Gebiete aus. Diese gelte nun auch für die Region Hauts-de-France und das Überseegebiet La Réunion. Ebenfalls als Risikogebiete ausgewiesen sind nun die Gespanschaften Brod-Posavina und Virovitica-Podravina in Kroatien, die Provinzen Nordholland und Südholland in den Niederlanden und die Kreise Neamt und Caras Severin in Rumänien. In der Schweiz gilt eine Warnung für das Kanton Freiburg, in Tschechien für die Region Středočeský (Mittelböhmische Region). Die Kreise Arges und Dambovita in Rumänien dagegen gelten nicht mehr als Risikogebiete.

Inzidenz-Wert über 50

Zentrales Kriterium für die Einstufung als Risikogebiet ist, in welchen Staaten oder Regionen es in den vergangenen sieben Tagen mehr als 50 Neuinfizierte pro 100.000 Einwohner gegeben hat. Meist folgt kurz nach der Einstufung als Risikogebiet eine entsprechende Reisewarnung des Auswärtigen Amtes.

Rückkehrer müssen in Quarantäne

Wer sich in einem Risikogebiet aufgehalten hat, muss bei der Einreise grundsätzlich für 14 Tage in Quarantäne und sich bei seinem zuständigen Gesundheitsamt melden. Das gilt solange, bis ein negatives Testergebnis vorliegt, also auch für die Wartezeit, bis der Befund des Pflichttests vorliegt.