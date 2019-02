Deutschland erkennt Guaidó als Interimspräsident Venezuelas an

Mehrere europäische Länder, darunter auch Deutschland, hatten Venezuelas Staatschef Maduro bis Mitternacht Zeit gegeben, Neuwahlen anzusetzen. Dieser aber ließ diese Frist verstreichen.

Mehrere EU-Länder haben den venezolanischen Oppositionsführer Juan Guaidó als Interimspräsidenten anerkannt: Deutschland, Spanien, Großbritannien, Österreich, Frankreich, Dänemark und Schweden.

"Bis gestern ist keine Wahl für eine Präsidentschaft ausgerufen worden. Deshalb ist jetzt Guaidó die Person, mit der wir darüber reden und von der wir erwarten, dass sie einen Wahlprozess möglichst schnell initiiert." Bundeskanzlerin Angela Merkel in Tokio

Außenminister Maas kündigte fünf Millionen Euro für humanitäre Hilfe an, sobald die politischen Rahmenbedingungen in Venezuela dies zuließen. "Unsere Sorge gilt weiterhin den Menschen in Venezuela, die unter der dramatischen Versorgungslage, auch im Bereich Gesundheitsversorgung, leiden", sagte Maas in Berlin.

"So schnell wie möglich freie Wahlen ausrufen"

Spaniens Ministerpräsident Pedro Sánchez reagierte als erster und sagte in Madrid, nach dem Ablauf des Ultimatums habe die spanische Regierung den Parlamentspräsidenten Guaidó nun "offiziell" als Übergangspräsidenten von Venezuela anerkannt. Guaidó müsse nun "so schnell wie möglich freie Wahlen ausrufen, weil das venezolanische Volk selbst über seine Zukunft entscheiden muss", sagte der spanische Ministerpräsident Pedro Sánchez in Madrid.

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron kündigte auf Twitter an, sein Land erkenne Guaidó als "amtierenden Präsidenten" an. Es sei nun an dem 35-Jährigen, Neuwahlen zu organisieren. In der Übergangsphase unterstütze Paris die Kontaktgruppe der EU und lateinamerikanischer Staaten.

Der britische Außenminister Jeremy Hunt schrieb auf Twitter, Maduro habe die Frist von acht Tagen zur Ausrufung von Präsidentschaftswahlen verstreichen lassen. Daher erkenne Großbritannien gemeinsam mit europäischen Verbündeten Guaidó als verfassungsgemäßen Interimspräsidenten an. Guaidó solle so lange im Amt bleiben, "bis glaubwürdige Wahlen abgehalten werden können", schrieb Hunt.

Maduro : "Akzeptieren keine Ultimaten von niemandem"

Venezuelas Staatschef Nicolas Maduro hatte zuvor vorgezogene Präsidentschaftswahlen abgelehnt. "Ich weigere mich, Wahlen auszurufen", sagte Maduro in einem Interview und lehnte damit eine Forderung der Europäischen Union ab.

"Uns interessiert nicht, was Europa sagt. Wir akzeptieren keine Ultimaten von niemandem." Venezuelas Staatschef Nicolas Maduro

Am Samstag stellte er lediglich vorgezogene Parlamentswahlen in Aussicht.

Guaidó hatte sich am 23. Januar selbst zum Interimspräsidenten ausgerufen, weil die Wahl Maduros im Mai vergangenen Jahres nicht demokratischen Ansprüchen entsprochen habe. Maduro bezeichnet Guaidó als eine Marionette der USA und warnt vor einem Bürgerkrieg.