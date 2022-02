Deutschland diskutiert über ein Impfregister - Finnland hat es

Deutschland könnte exaktere Zahlen brauchen, um die Pandemiesituation besser verstehen zu können. Gesundheitsämter, RKI und Ministerien arbeiten mit ungefähren und veralteten Werten, oft sogar Schätzungen. Zudem könnte die Einführung einer allgemeinen Corona-Impfpflicht die Einführung eines zentralen Impfregisters ohnehin unerlässlich machen.

Das Impfregister ist ein Zankapfel der Politik

So kritisierte zum Beispiel Bundestagpräsidentin Bärbel Bas (SPD) im Dezember einen Mangel an Daten und forderte die Einführung eines nationalen Impfregisters. Auch die Unionsfraktion von CDU und CSU sprach sich Ende Januar für den Aufbau eines Impfregisters aus.

Anderseits hat Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) im Januar gegen ein Impfregister Stellung bezogen. Der Aufbau dauere zu lange und das Vorhaben sei auch datenschutzrechtlich nicht unumstritten. Umstritten ist auch, wie die überlasteten Gesundheitsämter das Register überhaupt administrieren sollen.

Andere Länder sind schon weiter

Einige Europäische Länder - wie Finnland, Dänemark und Österreich - haben genau das jedoch geschafft - wenn auch nicht im Handumdrehen.

Die Epidemiologin Ulrike Baum vom Finnischen Gesundheitsamt THL erklärt gegenüber dem BR, dass die Idee eines Impfregisters in Finnland schon in den 90er Jahren entstand, es aber eine Weile dauerte, das Register aufzubauen. "Diese wichtigen Schritte, also die Digitalisierung der ganzen Gesundheitsdokumentation, der war in der Nuller-Jahren in Finnland erfolgt", erzählt Baum. Das bedeutet, dass verschiedene Gesundheitsdaten zunächst in verschieden Registern gesammelt wurden.

Die Schweinegrippe war der Booster für Finnlands Impfregister

Die Epidemiologin erzählt, dass die Schweinegrippe-Pandemie 2009-2010 dem Aufbau des Registers dann einen Schub gegeben habe: "Dann war die Schweinegrippe. Der Impfstoff führte in gewissen Altersgruppen zu unerwarteten Nebenwirkungen. Es wurde ganz klar, dass es sehr wichtig war, für das ganze Land die Impfdokumente zu haben, damit wirklich sehr schnell zu sehen ist, wer mit dem Impfstoff geimpft wurde und wie viele Fälle dieser seltenen Nebenwirkungen auftreten bei bei welchen Gruppen von Geimpften."

Ab 2011-2012 funktionierte das finnische Impfregister, dass vom THL administriert wird, dann effektiv, seine Daten reichen bis zum Schweinegrippe-Jahr 2009 zurück

Gesundheitsdaten total digital

In Deutschland werden für die Covid-19-Impfungen die Daten von den Impfzentren und impfenden Praxen erhoben und vom Robert Koch-Institut (RKI) aufbereitet, so dass die Impfquoten bundesweit und regional berechnet werden können. Experten kritisieren die Datenlage, weil es oft Verzögerungen kommt.

In Finnland ist das Gesundheitswesen weitgehend digitalisiert, wobei verschiedene Systeme und Sofware-Hersteller kooperieren. Das finnische Impfregister basiert auf dem Avohilmo-Register, in dem normale Arztbesuche im ambulanten Bereich gespeichert werden.

"In normalen Arztpraxen gibt es eine Krankenschwester oder einen Arzt, der das impfen durchführt. Der schreibt dann die Impfung direkt im Computer auf", so Ulrike Baum. "Die Daten werden jeden Tag automatisch von den Praxen an Avohilmo gesendet, keiner muss etwas extra machen." Das finnische Gesundheitsamt THL entnehme dann die Impfinformationen aus dem Avohilmo-Register. "Wir nehmen natürlich auch Information aus anderen Registern, wie zum Beispiel dem Bevölkerungsregister, so dass wir dann unsere Analyse machen können", berichtet Baum.

Datenschutz ist kein Thema - Finnen vertrauen dem Staat

Im Impfregister werden Angaben zum Impfstoffhersteller, die Chargennummer des Impfstoffs, der Name des Geimpften und das Datum der Impfung gesammelt. "Prinzipiell könnte kein Geimpfter sagen, dass er da nicht mitmachen möchte. Wer in Finnland geimpft wird, bekommt einen Eintrag ins Impfregister", erklärt Baum.

Während in Deutschland viel über den Datenschutz diskutiert wird, gibt es solche Bedenken bei den Finnen kaum. "In Finnland ist das einfach historisch gewachsen, dass man da viel Vertrauen in staatliche Organisation hat. Das ist etwas total Normales", sagt Ulrike Baum.

Während es in Deutschland verschiedene persönliche Codes zum Beispiel für die Renten- und für die Krankenversicherung gibt, wird in Finnland die gleiche Personen-Identifikationsnummer für alle staatlichen, digitalisierten Services verwendet: "Das funktioniert sehr gut und macht alles einfach. Hat aber auch das Risiko, dass wenn es in einer Quelle ein Datenschutzproblem gibt, wir überall ein Problem haben."

Keine Verbindung zwischen Daten und Einzelpersonen

Baum sagt auch: "In den zehn Jahren, die ich jetzt dort und mit dem Impfregister arbeite, gab es nie Datenschutzprobleme im Impfregister. Wir sind sehr vorsichtig."

Der Zugriff auf die Gesundheitsregister ist sehr restriktiv, nur ausgewähltes Personal ist dazu berechtigt. Das Impfregister ist so angelegt, dass man eine Person nicht direkt mit den Daten in Verbindung bringen kann: "Wenn wir Daten rausgeben, zum Beispiel in Form von Berichten und Rapporten, ist es immer eine Zusammenfassung. Wir geben nie einzelne Zahlen aus. Wir sagen nie, ob Person X geimpft oder ungeimpft ist."

Nur auf nationaler Ebene könne man somit sagen, "wie viele Leute sind geimpft und wie gut ist die Impfung, aber nichts Individualisiertes".

Das Register macht Probleme rasch sichtbar

Ein zentrales Impfregister hat nach Auffassung Baums viele Vorteile. RKI und Gesundheitsämter in Deutschland haben das Problem, dass es keine exakten Angaben zur Impfquote gibt und man beispielsweise auch nicht weiß, wie viele Bürger geboostert sind.

Die Experten beim THL können hingegen dank des Impfregisters sagen, wo Probleme liegen und wo noch nachgebessert werden könnte. Sie können dem Register entnehmen, wie viele Impfungen verabreicht wurden und wie die Situation zum Beispiel bei bestimmten Bevölkerungsgruppen aussieht.

"Auf unseren öffentlichen Webseiten haben wir Graphiken und Zahlen, die die Inzidenz von Covid-19 nach Impfstatus ausweisen. Diese Graphiken und Zahlen beruhen auf den Daten im Impfregister und anderen Registern. Bei uns ist das alles in Echtzeit und das ist natürlich ein großer Vorteil", erklärt Baum.

Impfsicherheit erhöht sich

Das Register macht auch sichtbar, wie es um die Sicherheit einer Impfung bestellt ist. "Das Impfregister zeigt zum Beispiel eine Häufung von Hospitalisierungen, die im zeitlichen Zusammenhang mit der Impfung auftreten", so Baum.

Mit der Hilfe des Registers ist es auch einfacher, die Impfprogramme kurzfristig anzupassen. Wenn auffällt, dass ein Impfstoff nicht so gut funktioniert wie erwartet, ist es möglich, auf andere Vakzine umzuschwenken.

"Ich denke ein Impfregister hat mehr Vorteile als Nachteile", so Baums Fazit: "Man weiß mehr über die Gesundheit der Bevölkerung. Am Ende kommt das immer der öffentlichen Gesundheit zugute - und als Konsequenz eigentlich auch der individuellen Gesundheit.”