Deutschland dienen – in der Heimat

Lebensgefährlicher Einsatz am Hindukusch, stürmischer Einsatz im südlichen Mittelmeer, schweißtreibender Stabilisierungs-Einsatz in Mali – all das wird im "Freiwilligen Wehrdienst im Heimatschutz" nicht gefordert.

Das Angebot richtet sich ausdrücklich an Menschen, die sich freiwillig in der Bundeswehr engagieren wollen – aber nur in Deutschland und nicht so lange wie beim normalen Wehrdienst. Einsätze im Ausland sieht der neue Dienst ausdrücklich nicht vor.

"Ein Jahr für Deutschland"

Das "Jahr für Deutschland" gliedert sich in drei Teile:

Erster Teil: eine dreimonatige Grundausbildung wie sie auch diejenigen durchlaufen, die sich bei der Bundeswehr als Soldatinnen und Soldaten verpflichten.

Zweiter Teil: eine viermonatige Spezialausbildung zum Sicherungs- und Schutzsoldaten mit diversen Lehrgängen.

Dritter Teil: ein fünfmonatiger aktiver Dienst als Reservist in einem heimatnahen Standort in Form von Übungen oder Katastrophen-Einsätzen, der allerdings nicht am Stück abgeleistet werden muss, sondern sich über einen Zeitraum von sechs Jahren erstrecken kann.

Keine Konkurrenz zu Feuerwehr oder THW

Auch wenn man sich bis zum Alter von 65 Jahren bewerben kann, will Bundesverteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) vor allem junge Menschen ansprechen. Menschen mit einer Affinität zur Bundeswehr, denn sie werden auch an der Waffe ausgebildet.

Landes- und Bündnisverteidigung ist der Kernauftrag der Soldatinnen und Soldaten, von den "freiwilligen Wehrdienstleistenden im Heimatschutz" verspricht sich Annegret Kramp-Karrenbauer eine bessere Verankerung der Truppe in der Bevölkerung, "einen Kitt, der die Gesellschaft in schwierigen Zeiten zusammenhält" und eine Entlastung der Bundeswehr. Eine Konkurrenz zum Technischen Hilfswerk, zur Feuerwehr oder zum Roten Kreuz sieht die Ministerin nicht.

"Freiwillige Heimatschützer" gegen Rechtsextremismus

Kramp-Karrenbauers Pläne für den neuen freiwilligen Dienst sind auch eine Reaktion auf die Debatte über Rechtsextremismus in der Bundeswehr. Die Wehrbeauftragte Eva Högl (SPD) hatte gesagt, es sei ein Fehler gewesen, die Wehrpflicht abzuschaffen – sie habe der Bundeswehr gutgetan. Eine Rückkehr zur klassischen Wehrpflicht, die seit 2011 ausgesetzt ist, wird in der Großen Koalition aber parteiübergreifend abgelehnt.

Start zum 1. April 2021

Der neue Dienst soll am 1. April 2021 starten, die Dienstleistenden bekommen in ihrer Ausbildungszeit 1.550 Euro brutto und später, wenn sie als Reservisten aktiv im Einsatz sind, eine Pauschale von mindestens 87 Euro pro Tag. Zunächst einmal ist geplant, 1.000 Menschen für den "Freiwilligen Wehrdienst im Heimatschutz" zu begeistern. Registrieren kann man sich ab September 2020 im Internet unter deinjahrfuerdeutschland.de oder in den Karriere-Zentren der Bundeswehr.