Deutschland bereitet sich auf Flüchtlinge aus Ukraine vor

Die Bundesregierung sieht nach Russlands Angriff auf die Ukraine noch keine großen Fluchtbewegungen, bietet aber bereits Unterstützung und unbürokratische Hilfe an. "Wir gehen erst von Flucht und Vertreibung innerhalb der Ukraine aus", sagte Innenministerin Nancy Faeser (SPD) am Donnerstag in Berlin. Aktuell könne es noch keine konkreten Zahlen zu möglichen Fluchtbewegungen in Nachbarländer oder auch nach Deutschland geben.

Ein Vertreter der polnischen Regierung habe ihr am Vormittag mitgeteilt, dass noch keine große Zahl von Flüchtlingen angekommen sei. Bislang habe das Nachbarland auch keine zusätzliche Unterstützungsleistungen aus Deutschland abgerufen. Sie habe medizinische Hilfe und Leistungen des THW angeboten, so die Ministerin.

Faeser stellt unbürokratische Aufnahme von Flüchtlingen in Aussicht

Im Fall einer weiteren Eskalation des Ukrainekriegs erwägt Faeser nach Informationen des "Spiegel" aber eine unbürokratische Aufnahme von Geflüchteten in Deutschland. Aus der Ukraine vertriebene Menschen könnte ein Aufenthalt zum "vorübergehenden Schutz" gewährt werden, hieß es laut Teilnehmern in einer Schalte von Faeser mit den Länderinnenministern am Donnerstag. Sie müssten dann kein Asylverfahren durchlaufen.

Der entsprechende Paragraf 24 wurde als Konsequenz aus den Balkankriegen der Neunzigerjahre ins Aufenthaltsgesetz aufgenommen. Zuvor müsste allerdings der Europäische Rat formal einen "Massenzustrom von Vertriebenen" in die EU feststellen. Nach Deutschland einreisen können Ukrainer bereits jetzt ohne Visum.

Visafreie Einreise für Ukrainer mit biometrischem Ausweis

Ukrainische Staatsbürger mit biometrischen Ausweis können visafrei nach Deutschland einreisen und haben dann ein Aufenthaltsrecht für 90 Tage Über den künftigen Status möglicher ukrainischer Kriegsflüchtlinge in der Europäischen Union werde man sich in der EU abstimmen, sagte Faeser.

"In der Praxis scheitert die Einreise aber häufig an der Voraussetzung eines biometrischen Reisepasses", sagte die Bundestagsabgeordnete Clara Bünger (Linke). Diese formale Voraussetzung, die nicht einmal die Hälfte der Ukrainer erfüllten, müsse umgehend ausgesetzt werden.

Dies fordert auch die Menschenrechtsorganisation Pro Asyl. Die seit 2017 bestehende Möglichkeit für ukrainische Bürger, ohne Visum in die EU einzureisen, sei gerade jetzt überlebenswichtig, schreibt Pro Asyl in einem Positionspapier. "Daher sollte diese formale Hürde umgehend ausgesetzt werden.“

Joachim Herrmann verspricht schnelle humanitäre Hilfe

Auch Bayerns Innenminister Joachim Herrmann, CSU, hat nach der Schalte der Innenminister den Anrainerstaaten der Ukraine schnelle humanitäre Hilfe und Unterstützung in Aussicht gestellt. "Wir müssen uns darauf einstellen, dass es zu Fluchtbewegungen zunächst in die Nachbarstaaten der Ukraine kommt", so Herrmann in einer Pressemitteilung. Weiter schreibt er, er und seine Länderkolleginnen und –kollegen seien sich einig, dass die betroffenen Staaten massiv unterstützt werden sollen.

Das Rote Kreuz oder das technische Hilfswerk könnten bei der Versorgung mit Hilfsgütern helfen und logistisch mit Fahrzeugen unterstützen. Die Hilfe könne innerhalb von zwei bis drei Tagen vor Ort sein.

Nach einem Treffen mit dem rumänischen Innenminister Lucian Bode in München sicherte Herrmann zu, Deutschland werde alles dafür tun, Rumänien und andere Nachbarstaaten in dieser Lage zu unterstützen. Das bayerische Ministerium teilt mit, der bayerische und der rumänische Innenminister verurteilten die russische Aggression aufs Schärfste und bekundeten ihre Solidarität mit der Ukraine.

Bundesländer bereiten sich auf Flüchtlinge vor

Mehrere Innenministerien gaben nach Beratungen mit dem Bundesinnenministerium am Donnerstag bekannt, sie stünden wegen der aktuellen Lage ab sofort in ständigem Kontakt und bereiteten sich unter anderem auch auf die Versorgung von zusätzlichen Flüchtlingen vor.

Niedersachsen richtete nach Angaben von Innenminister Boris Pistorius (SPD) einen Krisenstab ein, um auch "kurzfristig auf ansteigende Zugänge" reagieren zu können. Berlins Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey (SPD) erklärte, die Behörden in der Hauptstadt prüften unter anderem eine mögliche Bereitstellung von "Notunterkünften".

Mecklenburg-Vorpommern stoppt Rückführung von ausreisepflichtigen Ukrainern

Die an Polen grenzenden Bundesländer Mecklenburg-Vorpommern und Brandenburg stellten sich nach eigenen Angaben auf Kriegsflüchtlinge ein. Das Innenministerium von Mecklenburg-Vorpommern hat heute bereits entschieden, die Rückführung von ausreisepflichtigen ukrainischen Staatsangehörigen in ihre Heimat zu stoppen.

"Wir haben gegenüber den zuständigen Ausländerbehörden in den Landkreisen und kreisfreien Städten angeordnet, Rückführungsmaßnahmen in die Ukraine auszusetzen", sagte Mecklenburg-Vorpommerns Innenminister Christian Pegel in Schwerin und fügte hinzu: "Das gilt bis auf Weiteres, auch für bereits geplante Maßnahmen."

Pegel fügte hinzu: "Bund und Länder bereiten sich auf einen eventuellen Anstieg der Zugänge vor. Sollten tatsächlich Ukrainerinnen und Ukrainer auf der Flucht vor dem Krieg nach Deutschland kommen, gebietet es die Humanität, dass wir ihnen Zuflucht gewähren."

Pro Asyl fordert Einreise für Ukrainer auch ohne biometrischen Pass

Auch die Flüchtlingsorganisation Pro Asyl fordert neben der Aussetzens eines biometrischen Passes zur Einreise, die unbürokratische Verlängerung des Aufenthalts von ukrainischen Staatsangehörige, die bereits in Deutschland sind. "Das schließt selbstverständlich auch einen Abschiebestopp ein".

Pro-Asyl-Geschäftsführer Günter Burkhardt forderte Deutschland und die osteuropäischen EU-Staaten auf, sich auf die Aufnahme von Flüchtlingen aus der Ukraine einzustellen. Die leidtragende Zivilbevölkerung fliehe in der Regel erst einmal in die direkten Nachbarstaaten, sagte Burkhardt der "Neuen Osnabrücker Zeitung". Belarus sei allerdings selbst in den Krieg verwickelt und falle als Aufnahmeland aus. "Wir fordern deshalb alle östlichen EU-Staaten, vor allem Polen und Ungarn auf, die Grenzen nicht weiter für Flüchtlinge zu verschließen." Auch Deutschland muss nach den Worten von Burkhardt bereit sein, Flüchtlinge aufzunehmen. Das müsse auch für die Tausende von Transitflüchtlingen gelten, die bereits vor anderen Konflikten in die Ukraine geflohen seien. "Darunter sind Menschen aus Syrien, Afghanistan, Tschetschenien und Somalia."

Hilfsorganisationen bereiten kurzfristige Hilfsmaßnahmen vor

Die Hilfsorganisation humedica bereitet sich vor dem Hintergrund der kriegerischen Auseinandersetzung in der Ukraine darauf vor, kurzfristige Hilfsmaßnahmen zu organisieren. Die Lage sei derzeit noch unübersichtlich, viele Menschen versuchten, aus Angst in Nachbarländer wie Polen, Moldawien oder Rumänien zu fliehen, heißt es in einer Mitteilung.

humedica Geschäftsführer Johannes Peter rechnet mit Versorgungsengpässen in der Ukraine, aber auch den Grenzgebieten von Rumänien, Polen oder Moldawien. "Wir sind deshalb in ständigem Kontakt mit unseren Partnern vor Ort, so Peter. "Am dringendsten benötigen die Menschen vermutlich Lebensmittel und Hygieneartikel. Aber auch medizinische Güter wie Verbandsstoffe werden Mangelware sein."

Die Hilfsorganisation sei seit vielen Jahren mit lokalen Partnern in der Ukraine eng verbunden. Schon früher habe man sie regelmäßig im Rahmen der Versorgungshilfe mit Hilfsgütern unterstützt. "In diesen schweren Zeiten ist unsere Hilfe für die durch den Konflikt Heimatlosen in der Ukraine so wichtig wie nie zuvor."

Auch die Johanniter bereiten sich bereits auf Hilfsmaßnahmen vor: "Wir Johanniter sind bestürzt über die eskalierende Gewalt in der Ukraine. Wir befürchten verheerende humanitäre Folgen für die Ukraine und die Nachbarländer", sagte Jörg Lüssem, Mitglied des Bundesvorstands der Johanniter-Unfall-Hilfe e.V. "Die Johanniter prüfen nun Maßnahmen für die akute Nothilfe vor Ort. Gleichzeitig stehen wir bei Bedarf bereit, um Geflüchtete in Deutschland aufzunehmen und zu versorgen."

mit Material von dpa und epd