Deutsches Gerichtsurteil zu homophoben Äußerungen erzürnt Polen

Der Münchner Pfarrer Wolfgang Rothe traut sich kaum noch ins Internet. Zu viel Angst hat er vor dem, was er da über sich lesen muss: Er sei Teil einer angeblichen "Lavendelmafia" innerhalb der katholischen Kirche, eines vermeintlichen Netzwerks Homosexueller, so beschreibt Rothe die Unterstellungen, die aktuell über ihn im Netz verbreitet werden.

Polnischer Priester schrieb über Homosexuelle als "Krebsgeschwür"

Der Grund für die anonymen Übergriffe aus dem Netz: Rothe, der sich für LGBT-Rechte in der katholischen Kirche einsetzt, hat Anzeige erstattet wegen Volksverhetzung gegen den katholischen Priester und Theologieprofessor Dariusz Oko. Dieser hatte in der in Köln erscheinenden katholischen Monatszeitschrift "Theologisches" (Januar/Februar-Ausgabe) hetzerisch über Homosexuelle geschrieben. Oko hatte in zwei Artikeln Homosexuelle unter anderem als "Krebsgeschwür" bezeichnet und als "eine Kolonie von Parasiten", die der Kirche mit ihrer angeblichen "Homo-Ideologie" und "Homo-Häresie" schade. Angezeigt wurde auch der verantwortliche Redakteur des Blattes, Johannes Stöhr.

"Zum Hass aufgestachelt" - Amtsgericht Köln verhängt Geldstrafen

Inzwischen hat das Amtsgericht Köln einen Strafbefehl über 4.800 Euro gegen Dariusz Oko erlassen. Auch gegen den Redakteur ist eine Geldbuße erlassen worden, wie der Herausgeber der Zeitschrift, Manfred Hauke, gegenüber der Katholischen Nachrichten-Agentur bestätigte. Der angezeigte Autor des Artikels habe "gegen einen Teil der Bevölkerung zum Hass aufgestachelt", so das Gericht in der Urteilsbegründung. Außerdem wird ihm vorgeworfen "die Menschenwürde anderer dadurch angegriffen zu haben, dass Sie Teile der Bevölkerung beschimpften und böswillig verächtlich machten". Das Gericht teilte mit, dass beide Männer gegen die Entscheidung Einspruch eingelegt hätten.

Münchner Pfarrer: "subkutane Homophobie" in christlichen Kreisen

Gerade als Christ und als katholischer Priester habe er die Aussagen des polnischen Theologen nicht so einfach "unwidersprochen" stehen lassen können, sagt indes Pfarrer Wolfgang Rothe aus München. "Nach dem Fall des evangelischen Pastors Olaf Latzel aus Bremen ist die subkutane Homophobie, die sich entgegen der biblischen Lehre in bestimmten christlichen Kreisen eingenistet hat, nun auch in der katholischen Kirche Thema geworden", so Rothe gegenüber dem Bayerischen Rundfunk.

Keine Hetze "unter dem Deckmantel der Religionsfreiheit"

Der evangelische Pastor aus Bremen, Olaf Latzel, hatte mit abwertenden Aussagen über Homosexuelle und Muslime in seinen Predigten Negativschlagzeilen gemacht. Den Strafbefehl des Amtsgerichts Köln begrüßt Rothe. Es dürfe "unter dem Deckmantel der Religionsfreiheit" keine Freiräume für Hass und Hetze geben, so der Pfarrer: "Ich bin froh, dass wir hier in Deutschland eine funktionierende Justiz haben, die konsequent gegen derartige Tendenzen vorgeht."

Dariusz Oko polarisiert immer wieder zu Gender- und LGBT-Fragen

Der katholische Theologe Dariusz Oko hatte sich bereits in der Vergangenheit immer wieder ablehnend über Homosexualität und Gender geäußert. In seiner polnischen Heimat erfährt er mit seiner Haltung durchaus viel Unterstützung in einflussreichen katholisch-konservativen Kreisen, so dass der Fall nun zum Politikum gerät. Polens nationalkonservativer Vizejustizminister Marcin Romanowski, der auch Mitglied bei Opus Dei ist, verurteilte die Strafbefehle scharf.

In Polen erhält Oko Unterstützung von Erzkonservativen

Die Tageszeitung "Gazeta Wyborcza" berichtet, Oko werde vom erzkonservativen Ordo-Iuris-Institut unterstützt, das seinerseits eine Petition an Bundeskanzlerin Angela Merkel in der Sache auf den Weg gebracht hat: Das Urteil komme einer Einschränkung des Forschungs- und Meinungsrechts des Theologen gleich. Das Ordo Iuris, das der nationalkonservativen PiS-Partei nahesteht und sich selbst als unabhängige konservative Denkfabrik bezeichnet, hat sich in der Vergangenheit wiederholt für umstrittene politische Initiativen stark gemacht, etwa für die Verschärfung des Abtreibungsverbots oder für die Ablehnung der Istanbul-Konvention zur Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen.